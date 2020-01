VOĽBY 2020 Zistili sme, na akých autách sa vyvážajú lídri strán: FOTO luxusné značky majú aj nováčikovia

Pozreli sme sa na jednotlivé autíčka, ktorými sa vyvážajú naši politici pred voľbami

BRATISLAVA - Motorové vozidlo alebo ak chcete jednoduchšie - auto v niektorých kruhoch často odzrkadľuje výšku postavenia a spoločenský status muža na verejnosti. To, či toto platí aj pri politikoch nemusíme dvakrát hádať. Hlavne ak sa pozrieme na luxusné modely, ktorými sa niektorí naši politici vozia. My sme sa pozreli na to, aké vozy využívajú pred voľbami jednotliví šéfovia politických strán.