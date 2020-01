VOĽBY 2020 Kiska vracia úder: Tento status sa Ficovi nebude čítať ľahko! Porazím vás, vyhlásil

"Ahoj Robert, dlho sme sa nestretli, tak ti píšem otvorený list," píše Kiska v statuse, ktorého začiatok pripomína súkromný list a expremiérovi tyká. Kiska okamžite premostil na spomínané kampaňové videá. "Vojdeš do dejín ako človek, ktorý umožnil zlu ovládnuť našu krajinu. Chcem ti otvorene povedať, že za 12 rokov vládnutia si mal všetky možnosti ho zastaviť. To zlo ovládlo aj teba, šíriš ho všade okolo. V každom vyjadrení, na každej tlačovke, v každom videu," píše ďalej Kiska.

Už dávno nie si silný, píše Kiska

"Myslíš si, že si silný a všetci sa ťa stále boja. Už nie, už dávno nie. Never ľuďom, ktorí žijú z tvojej moci a stále ti to hovoria. Tým ide len o seba, už dávno nie o teba," píše v statuse bývalý prezident. Kiska zároveň spomenul aj dianie v procese Kuciak. "Jeden z vrahov spomínal na súde tvoje meno a mená: Kaliňák, Glváč, Bödör, Gašpar, Počiatek. Kočner sa vraj tváril, že vás pozná a kryjete ho. Ak by ste konali, Ján Kuciak a Martina Kušnírová mohli asi žiť. Mali ste v rukách políciu, ktorá odmietla Jána Kuciaka chrániť, aj keď o to žiadal. Mali ste SIS, ktorá snáď Kočnera roky poznala. Naopak, celý systém ste zneužívali proti každému, kto vás kritizoval. A umožnili ľuďom ako Kočner mať pocit, že môžu všetko a že sa im nikdy nestane nič," naráža Kiska aj na slová Zoltána Andruskóa na včerajšom pojednávaní v Pezinku.

Sebavedomý Kiska ešte Ficovi odkazuje, že voľby chce rozhodne vyhrať. "Máte v srdci hroznú nenávisť voči iným. Verím, že odpustenie neočakávate od Jankových a Martininých rodičov. To skutočne od nich nechcite. A od nás ostatných tiež nikdy neočakávajte, že zabudneme. Nie, nezabudneme a vo voľbách vás porazím a vrátime Slovensko naspäť všetkým slušným ľuďom,"​ uzavrel Kiska.

Kiska týmto statusom zrejme okrem iného reagoval aj na včera zverejnené video Smeru o "Kiskovej vízii pre Slovensko", ktorú teraz vládna strana šíri v rámci kampane na internete.