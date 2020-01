VOĽBY 2020 Nový predvolebný rebríček: Pozrite sa, koho by chceli Slováci v prieskume za premiéra!

Na prvom mieste sa umiestnil Pellegrini s podporou 30,8 percent, a teda respondenti by najradšej v premiérskej stoličke videli opäť jeho osobu.

Do funkcie som nastupoval v pohnutom období

"Som vďačný ľuďom za dôveru. Do funkcie premiéra som nastupoval v pohnutom období s tromi jasnými prioritami: spraviť všetko pre vyšetrenie dvojnásobnej vraždy a dolapenie páchateľov, upokojiť situáciu v spoločnosti a pokračovať v budovaní sociálneho štátu, a napokon obnoviť Slovensku kredit v očiach zahraničných partnerov. Popritom som sa deň čo deň snažil pracovať pre ľudí a prinášať konkrétne výsledky, ktoré by zlepšovali ich život. Teším sa, že táto snaha našla u vás odozvu. Budem robiť všetko pre to, aby som dôveru ľudí nesklamal," uviedol súčasný premiér Peter Pellegrini.

Kiska na druhom mieste

So ziskom rovných 23 percent sa na druhom mieste umiestnila bývalá hlava štátu a súčasný predseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska.

Úspech pripisuje aj kvalitnému tímu

"Ďakujem za dôveru. Sú ľudia, ktorí túžia po moci, po funkciách. Ja si veľmi želám, aby sme všetci žili na slušnom a spravodlivom Slovensku. Ako prezident som prešiel celé Slovensko, stovky dediniek, mestečiek a miest. Prednášal som tisíckam študentov a veľa som počúval, že nie je koho voliť. Preto som zostal v politike, preto som založil stranu Za ľudí. Dal som dokopy najlepších ľudí, ktorí majú za sebou výsledky a ich príbehy poznáte. S Veronikou Remišovou, Jurajom Šeligom, Janou Žitňanskou, Vladom Ledeckým, Máriou Kolíkovou, Tomášom Valáškom, s Mirom Kollárom a mnohými ďalšími sme dali dokopy kvalitný program - Mapu dobrých riešení. Verím, že sme na dobrej ceste a zmena sa podarí," napísal bývalý prezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska.

Ostatní sú ďaleko za nimi

Treba dodať, že za prvými dvoma kandidátmi na premiérsky post podľa prieskumu, nasleduje poriadny percentuálny spád na 8,1 percent dôvery. Tie získal predseda Kotlebovcov-ĽSNS Marian Kotleba, ktorý je nasledovaný Borisom Kollárom so 7,9 percentami.

Igor Matovič ako líder OĽaNO získal 6,5 percentnú dôveru, Richard Sulík 5,8 percent, Michal Truban 4,2 a Tomáš Drucker rovné 4 percentá.