Turisti, dávajte si veľký pozor: V Tatrách sa zvýšil stupeň lavínového nebezpečenstva

Nový sneh s výškou od desať do 30 centimetrov bol počas sneženia previevaný najmä na záveterné južné, juhovýchodné a východné svahy, no takisto je ukladaný aj pod stenami a strmými svahmi rôznych orientácií. "Nízke teploty vzduchu bránia stabilizácii snehovej pokrývky. Vrchná vrstva nového a previateho snehu je preto kritická. Uvoľnenie lavíny je na strmých svahoch a v žľaboch možné už pri malom dodatočnom zaťažení, teda pri jednom lyžiarovi. Ojedinele je možný aj výskyt spontánnych, stredne veľkých lavín," upozornil Kyzek.

V nedeľu ráno bolo na horách hmlisté počasie so snežením, miestami silným. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od mínus 17 do mínus šesť stupňov Celzia. Fúkal silný severozápadný vietor s rýchlosťou do 15 metrov za sekundu, vo vysokých polohách Tatier a Nízkych Tatier do 20 metrov za sekundu, v nárazoch miestami až do 30 metrov za sekundu.

Za uplynulých 24 hodín pripadlo od desať do 30 centimetrov nového suchého snehu. Vplyvom vetra je však previevaný na záveterné svahy, do žľabov a pod skalné steny. Tam je uložený vo forme doskového snehu, snehových vankúšov a prevejov rôznej tvrdosti a s hrúbkou aj viac ako 50 centimetrov. Exponované miesta sú, naopak, často vyfúkané do skál, trávy alebo ľadového podkladu. Celková výška snehu je naďalej podpriemerná, v polohách do 1600 metrov má 20 až 70 centimetrov, vo vyšších polohách nad 1800 metrov dosahuje 50 až 140 centimetrov.