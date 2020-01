Čo sa to deje na Lomnickom štíte? Meteorológovia zaznamenali neskutočný fenomén

BRATISLAVA - Na Lomnickom štíte to vyzerá skôr na začiatok jari než na tuhú zimu, aká by tu momentálne mala panovať. Postupne sa tam totiž oteplilo až o 15 stupňov Celzia. Za následok to má teplý vzduch, ktorý začal prúdiť vo vyšších vrstvách ovzdušia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

"Nižšie na Skalnatom plese sme namerali viac ako deväť stupňov Celzia, ale v údoliach na podhorí zostala maximálna teplota miestami len okolo nuly," uviedli meteorológovia. Skonštatovali tiež, že tohtoročný január na Skalnatom plese je vďaka častej inverzii zatiaľ podobne teplý ako v Hurbanove.

Zdroj: vt.sk

Pred rokom bola priemerná teplota na Skalnatom plese mínus osem stupňov Celzia. "V tomto roku je zatiaľ priemerná teplota januára len tesne pod bodom mrazu a je porovnateľná s niektorými lokalitami na juhozápade Slovenska," poznamenali meteorológovia. Výrazné teplotné inverzie sú v zimnom polroku bežným javom, ako uvádza SHMÚ. Avšak v posledných týždňoch je ich výskyt častejší než je obvyklé. "Má to vplyv aj na niektoré meteorologické príčiny," hovoria meteorológovia.

Zdroj: Facebook/ Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Do štvrtka zaznamenal SHMÚ na Lomnickom štíte takmer 130 hodín slnečného svitu a 73 milimetrov zrážok. Uvádza, že pred rokom bolo zrážok za rovnaké obdobie viac ako 300 milimetrov. "Prejavilo sa to aj diametrálne odlišnými snehovými pomermi v našich veľhorách," podotkli meteorológovia. Slnka bolo menej a do štvrtka meteorológovia namerali len 64,7 hodiny slnečného svitu. Cyklonálne počasie spojené s výraznejšími zrážkami by malo podľa SHMÚ nastúpiť až počas budúceho týždňa.