Delobuchy a petardy sú v Európe zakázané: Napriek tomu má Nový rok vždy obete

Od teroristických útokov v Paríži v roku 2015 sa Silvester v hlavnom meste Francúzska neoslavuje ohňostrojmi alebo petardami. Z dôvodu bezpečnosti sú zakázané. Podobný zákaz už roky platí v rakúskom Innsbrucku. Dôvodom je pokojnejší silvestrovský večer, ale aj zvýšená hrozba požiarov pre minimum snehu. Porušenie zákazu sa trestá pokutou 7 500 eur alebo odňatím slobody na štyri týždne. V Taliansku je dôvodom pre zákaz ohňostrojov najmä smog. S tým zápasia priemyselné mestá na severe krajiny – v Miláne, Ríme alebo v Turíne. Počas silvestrovského ohňostroja by sa do ovzdušia uvoľnilo množstvo jemných častíc, ktoré by viedli k chemickým reakciám a tie by úroveň smogu ešte zhoršili.

Znečistenie však nie je jediným dôvodom zákazu. Niektoré mestské rady chcú zabrániť týraniu zvierat, ktoré sa veľmi boja hlasných rán a svetiel.

V neposlednom rade sú však hlučné a oslepujúce oslavy nebezpečenstvom pre ľudí. Lekári na chirurgii ruky či všeobecne na traumatológii by vedeli rozprávať. Úrazy spôsobené petardami, výbušnou pyrotechnikou, otvoreným ohňom alebo vriacim nápojom môžu znepríjemniť nielen začiatok nového roka. Ak si už neviete odpustiť domáci ohňostroj, najdôležitejšie je dodržiavanie základných bezpečnostných postupov a návodu na použitie. S pyrotechnikou musí narábať iba zodpovedná osoba, ktorá nie je pod vplyvom alkoholu či iných látok.

Medzi najčastejšie úrazy v tomto čase patria popáleniny a devastačné poranenia. Môžu byť spôsobené výbuchom pyrotechniky v ruke, ale aj jej odfrknutím do vlasov, na oblečenie, vznietením a následným horením. Pri menšom zranení je možné vyhľadať lekársku pomoc na najbližšej chirurgickej pohotovosti, pri ťažšom kontaktujte integrovaný záchranný systém na čísle 112. Pri popáleninách je základom chladenie studenou čistou vodou minimálne 10 – 15 minút, potom treba ranu zakryť sterilnou alebo čistou tkaninou. Ak má postihnutý na ruke hodinky alebo náramok, ihneď mu ich zložte. Pri opuchu by mohli spôsobiť poruchu prietoku krvi.

Pri poranení po výbuchu petardy napríklad v ruke s krvácaním a devastáciou tkanív treba zastaviť krvácanie tlakom na ranu, najlepšie tlakovým obväzom. Končatinu znehybníme a ak postihnutému napríklad odtrhlo prsty, zabalíme ich do vlhkej gázy, v hermeticky uzatvorenom vrecku umiestnime do nádoby s vodou a pridáme ľad v pomere 1 diel ľadu a 2 – 3 diely vody. Odtrhnutý prst nesmie prísť do priameho kontaktu s ľadom, pretože by tkanivo odumrelo, a to by znemožnilo jeho spätné prišitie. Úplne najjednoduchšie je však zriecť sa ohnivých silvestrovských parád. Vyjde vás to lacnejšie a ostanú vám všetky prsty, oči i zuby. Šťastný Nový rok!