Ohňostroje v slovenských mestách: Hluk trápi zvieratá, ohrozené sú aj deti, inde ich dokonca zrušili

„Ohňostroj spôsobil masový prelet desiatok tisíc vtákov, ktorý bol dokonca viditeľný na radaroch. Vyplašené a zmätené jedince reagovali pudovo, snažili sa uniknúť do bezpečia,“ priblížil Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku zistenia holandských vedcov z článku vo vedeckom časopise Behavioral Ecology, ktorý sa venoval správaniu vtákov počas silvestrovského ohňostroja.

„Splašené vtáctvo v panike často naráža do prekážok, ktorým sa v tme nedokáže vyhnúť. V roku 2013 v Prahe počas ohňostroja labute narazili do trolejového vedenia a padali priamo pred očami divákov,“ hovorí Veselovský. „Jedna zomrela na mieste, druhá sa zrejme utopila vo Vltave a tretia skončila v rehabilitačnej stanici,“ informoval.

Pozor aj na lampióny šťastia

Vážne zranenia a úhyny môžu spôsobiť aj lampióny šťastia. V dôsledku stresu tiež vtáky prichádzajú o tukové, respektíve energetické zásoby, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie v chladnom období roka. Po nájdení zraneného alebo vysileného vtáčaťa treba okamžite kontaktovať odborníkov a zabezpečiť mu kvalifikovanú pomoc. „Ak nemá žiadne vonkajšie zranenia a náraz nebol veľmi silný, správnym postupom ho môžeme zachrániť,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku Lucia Deutschová.

„Jedinca umiestnime do kartónovej škatule, ktorú vystelieme napríklad servítkami, kuchynskými utierkami, suchými čistými handričkami a podobne. Škatuľu zavrieme tak, aby vtáča malo prístup vzduchu. V žiadnom prípade mu nedávame potravu, ak reaguje, stačí len trochu navlhčiť zobáčik,“ hovorí Deutschová. V tichu a tme sa podľa nej vtáky spamätajú spravidla do dvoch hodín a vitálne vtáča by mal človek vypustiť najlepšie na mieste, kde ho našiel. „Aj počas sviatkov by mala fungovať pohotovostná služba Štátnej ochrany prírody SR a poradia tiež v záchranných staniciach,“ dodala.

Zvieratá trpia

Pre ohľaduplnú oslavu príchodu nového roka ochranári odporúčajú namiesto hlučných delobuchov a ohromujúcich svetelných efektov zvoliť napríklad prskavky alebo sviečky, ktoré nerobia hluk ani nevypúšťajú do prostredia toxické látky. V prípade použitia pyrotechniky Deutschová radí vybrať si tú s malým dosahom a nepoužívať ju v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo alebo iné zvieratá.

Teda vyhnúť sa porastom stromov či kríkov, nezamrznutým vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré živočíchy využívajú na odpočinok. „Pozorne dodržiavajte návod na použitie pyrotechniky, ktorú sa chystáte použiť. Tieto pokyny často obsahujú aj zásady pre ochranu domácich zvierat a voľne žijúcich živočíchov,“ uzavrela Deutschová.

Tiché ohňostroje a úcta aj k obetiam v Prešove

Mesto Handlová bude mať tento rok tichý ohňostroj. Uctí si tak obete tragédií, ktoré sa udiali koncom tohto roka. Handlovčanov žiada, aby rovnako nepoužívali hlučnú pyrotechniku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Ohňostroj bez akustických efektov v Handlovej použijú 31. decembra z dôvodu úcty k obetiam trojice tragédií z konca tohto roka. "Ide o dopravnú nehodu pri Kolíňanoch, kde 13. novembra vyhaslo 12 životov a desiatky ľudí sa zranili. V ten istý deň si záchrana psov v Revúcej vyžiadala tri obete. Rovnako si chceme uctiť obete prešovskej tragédie, kde 6. decembra vyhaslo sedem životov a ľudia prišli po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici o svoje obydlia," spresnila Paulínyová.

Tragédia v Prešove otriasla celým Slovenskom Zdroj: TASR - František Iván

Mesto sa rozhodnutím o použití tichého ohňostroja podľa nej zároveň pridáva k iniciatívam smerujúcim k zníženiu hluku, ktorý škodí malým deťom, starším osobám a zvieratám. Rovnako ďakuje všetkým, ktorí budú mať pochopenie pre takéto rozhodnutie, respektíve ho budú nasledovať. "I keď platí všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožňuje používanie pyrotechniky počas silvestrovskej noci, obyvateľov žiadame, aby vymenili hlučnú pyrotechniku, ako sú petardy a delobuchy za iný, nehlučný spôsob vítania nového roka," ozrejmila.

Program sa neruší

Handlovčania o silvestrovský program neprídu. Dom kultúry mesta Handlová pozýva obyvateľov do svojich priestorov od 10.00 h na detský Silvester s bratmi Prndolínovcami, tradičný Silvester na námestí začne o 22.00 h s hudbou a tichým ohňostrojom.

"Samospráva sa rozhodla finančne podporiť i Handlovčanku Ruženku Rusnákovú, ktorá svoj profesijný život zasvätila pomoci druhým a bola jej diagnostikovaná amyotrofická laterálna skleróza. Časť sumy, pôvodne plánovanej na ohňostroj, zašleme Ruženke do vyhlásenej zbierky, ktorá je zverejnená aj na portáli www.ludialudom.sk," priblížila ďalej hovorkyňa mesta.

Mesto a obce handlovskej doliny Veľká Čausa, Malá Čausa, Lipník, Jalovec, Ráztočno a Chrenovec-Brusno boli podľa nej medzi prvými samosprávami na Slovensku, ktoré prispeli do zbierky pre Prešov. "Už 9. decembra zaslali časť výťažku z benefičnej Handlovskej kapustnice vo výške 2300 eur na účet prešovskej samosprávy pre deti z bytovky na Mukačevskej ulici zasiahnutej výbuchom plynu," dodala.

Bratislava ohňostroj nezruší, no iné mestá áno

Novoročný ohňostroj v Bratislave sa uskutoční aj napriek výzve mestskej poslankyne a podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Eleny Pätoprstej. Na decembrovom mestskom zastupiteľstve totiž požiadala bratislavského primátora Matúša Valla, aby zvážil zrušenie novoročného ohňostroja a ušetrené peniaze venovalo hlavné mesto ako ďalší finančný dar obyvateľom Prešova, ktorí sú dotknutí výbuchom plynu v bytovke na Mukačevskej ulici zo 6. decembra. Požiadavka Pätoprstej prišla v čase, keď bratislavskí mestskí poslanci odobrili poslanie finančného daru 20.000 eur zo strany hlavného mesta pre mesto Prešov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer ​

Zrušiť novoročný ohňostroj a ušetrené peniaze poslať dotknutým obyvateľom Prešova sa rozhodli viaceré samosprávy na Slovensku, napríklad mesto Banská Bystrica, Pezinok či Liptovský Mikuláš.

Deti treba o pyrotechnike poučiť

Zábavná pyrotechnika by sa mala nakupovať iba u certifikovaných predajcov a s návodom. Uchovávať by sa mala mimo tela a pred odpálením je potrebné si prečítať návod. Ako uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová, mnohí už na ňu doplatili úrazmi rúk, tváre, poškodeným zrakom či životom. O bezpečnom používaní treba poučiť hlavne deti.

"Je nebezpečné vyrábať si zábavnú pyrotechniku doma či kupovať ju od pouličných predavačov bez návodu na použitie," varuje polícia. Pred použitím je dôležité skontrolovať dĺžku zápalnej šnúry. Rakety by sa mali pred odpálením vložiť do fľaše naplnenej pieskom. "Nikdy ich neodpaľujte pod stromami, ale len na voľnom priestranstve, tak, aby neohrozovali druhých ľudí," radí polícia.

V prípade, že raketa nevybuchne, nemali by ste sa k nej hneď približovať ani sa pokúšať ich opäť odpáliť. Polícia vyzýva tiež k ohľaduplnosti. "Nezabúdajte na tých, ktorí sa výbuchov boja - starších ľudí a zvieratá. Predovšetkým psy veľmi zle znášajú ohlušujúce explózie," dodávajú policajti.