PRÁVE TERAZ Premávka v Bratislave a okolí je spomalená, rátajte so zdržaním

BRATISLAVA – So zdržaním desať až 25 minút musia vo štvrtok ráno rátať vodiči na bratislavských cestách a na vstupoch do hlavného mesta. Na viacerých úsekoch sa tvoria kolóny. Informujú o tom Stella Centrum a Zelená vlna RTVS.

Vodiči si počkajú 25 minút v Ivanke pri Dunaji, v smere z Bernolákova do Bratislavy. Zdržanie do 20 minút čaká vodičov na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta.

Vodiči si 20 minút počkajú aj na Hradskej v smere z Vrakune, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom v smere od Senca, z Čiernej Vody a z Vajnôr v smere do Bratislavy, medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi a v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy. V Bratislave na Račianskej v smere do mesta sa vodiči zdržia 15 minút.

Cesty a horské úseky sú zjazdné, na Orave je však zvýšené riziko poľadovice

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke. Vodičov však upozorňuje, že v oblasti Trstenej a Dolného Kubína ich môže čakať mrznúce mrholenie a je zvýšené riziko vzniku poľadovice.

Takisto uvádza, že hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa objavila v lokalitách Dolný Kubín, Spišská Stará Ves, Spišská Nová Ves, Haligovce a Stará Ľubovňa. S dohľadnosťou do 100 - 200 metrov sa hmla vyskytuje v prevažnej časti stredného a východného Slovenska.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý. V hornatejších oblastiach sú vozovky miestami pokryté vrstvou utlačeného snehu do 1-2 cm. Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na horskom priechode Chorepa je miestami utlačený sneh do hr. 1 cm.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Príslop (cesta I/78), horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a horský priechod Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.