PRÁVE TERAZ V Bratislave hlásia zhustenú premávku, nehody i štrajk autodopravcov

BRATISLAVA – V Bratislave je v prvý pracovný deň po zimných školských prázdninách na viacerých úsekoch zhustená doprava a hlásené sú aj nehody. V stredu zároveň v hlavnom meste na Rožňavskej v smere do centra pokračuje štrajk autodopravcov. Prejazd Rožňavskou je povolený len pre MHD. Na obchádzkach musia vodiči počítať so zdržaním.

Zelená vlna RTVS upozorňuje na nehodu štyroch áut v Bratislave na Staromestskej. Autá sa zrazili v podjazde smerom z nábrežia. Obchádzka vedie cez bus pruh. Zdržanie hlásia vodiči zatiaľ do desiatich minút.

V stredu ďalej pokračuje štrajk autodopravcov. Neprejazdná je preto Rožňavská ulica pred križovatkou s Tomášikovou v smere do centra. Prejazd je povolený len pre MHD. "Na obchádzkach počítajte s kolónami a so zdržaním," varuje vodičov Zelená vlna RTVS.

Stella centrum eviduje kolóny a zdržania od desať do 20 minút na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, v hlavnom meste na ulici Svornosti, na Popradskej, Hradskej, Račianskej, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy. Taktiež pred Prístavným mostom, v smere od Zlatých pieskov.

Kolóny sú hlásené aj z Čiernej Vody a z Vajnôr, medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, za Blatným v smere na D1 a do Senca i v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova.

Vodiči si musia na niektorých cestách dávať pozor na zľadovatený sneh

Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou utlačeného alebo kašovitého snehu. Vodiči by si mali miestami dávať pozor na zľadovatený sneh. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Cestári upozorňujú na zľadovatený sneh na ceste II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v okolí Kremnice. Miestami zľadovatený sneh sa podľa SSC nachádza na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a na cestách III. triedy v okolí Bytče. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je podľa cestárov nutné použiť snehové reťaze.

Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.