Štedrovečerný stôl v domácnostiach poslancov: Vyhráva pečenie a tajné recepty životných polovičiek

BRATISLAVA - K Vianociam neodmysliteľne patrí aj poriadna, sviatočná hostina na štedrovečernom stole. Niektorí sa inšpirujú v kuchárskych knihách, receptami starých mám a tradíciami konkrétnej rodiny, no ďalší zase úplne inde. Aj naši politici majú v týchto otázkach zaužívané tradičné jedlá. Pýtali sme sa na to, aká je ich tradičná večera.

Branislav Gröhling (Sloboda a Solidarita)

Jedlo a pečenie je neoddeliteľnou súčasťou experta na školstvo z SaS Branislava Gröhlinga. "Na Vianociach mám najradšej pečenie a sladké, celé sviatky sa ním napchávam a potom riešim chudnutie a posilku. To je taký môj bežný životný kolotoč. Pečenie cez sviatky je pre mňa taký tvorivý relax. Na Vianoce robím niekoľko druhov koláčov - škoricové hviezdičky, košíčky s orechovou plnkou a klasické šuhajdy, ktoré sú na Vianoce podľa mňa niečo ako halušky, miluje to každý Slovák. Takto (na fotografii vyššie pozn. red.) vyzerajú moje výsledky v pečení, jedna takáto plná tácka vydrží pri mojej chuti na sladké možno jeden deň," popisuje Gröhling.

Sám pečenie považuje za akýsi relax. "Doma mám množstvo kuchárskych knižiek a pred Vianocami si robím zoznam, čo budem piecť. Samozrejme, vždy je to klasika, ale snažím sa vyskúšať aj nejaké novinky, ktoré nájdem v knižkách, alebo ktoré som sa to naučil, keď cestujem po školách a navštevujem školy, kde učia cukrárov a pekárov. Mám ale jednu zásadu: Pri pečení treba vždy používať veľa čokolády, masla a cukru," tvrdí kaderník z kandidátky SaS.

Miroslav Beblavý (Spolu)

U rodiny Beblavých je všetko v bežných, tradičných koľajach. "Na večeru mávame bežné jedlá, kapustnicu a rybu, väčšinou pstruha, ktorého kupujem už spracovaného. Moja manželka je východniarka, preto jeme aj bobálky a oplátky s cesnakom a medom," popisuje východniarske recepty Miroslav Beblavý zo Spolu.

Eduard Heger (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti)

Štandardné chody sa nevyhli ani rodine Hegerovcov. "Vianočná večera, ktorá pozostáva zo štandardných chodov. Oplátky s medom, cesnakom a orechmi, kapustnica a šošovicová polievka, kvôli deťom ryba bez kosti a majonézový šalát a vianočné koláče," uvádza Eduard Heger.

Pri deťoch sú ale s manželkou opatrní a dbajú na to, aby boli ryby vykostené. "Pre deti robíme rybu bez kosti. Manželka ju pečie na masle, jej majonézový šalát mi obzvlášť chutí, je taký jemne sladší. Šošovicovú polievku robí krémovú s hrozienkami. Tiež veľmi chutná," pochvaľuje si večeru Heger.

Béla Bugár (Most-Híd)

V rodine predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára si rovnako potrpia na tradičné recepty. Prichádza s nimi skôr rodina zo strany manželky predsedu Bugára. "Osvedčené recepty majú moja manželka a svokra. Každý rok pripravia tradičné vianočné pokrmy. Na štedrovečernom stole nemôže chýbať kapor na zemiakovej postieľke, koláče s makom a dobré vínko," hovorí Bugár.

Simona Petrík (Spolu)

U Petríkovcov pri štedrovečernom stole rozhoduje predovšetkým tradičná trojica. "Tri typické liptovské veci: hriatuô, ale také poriadne - zohriata vodka s cukrom a k tomu nadrobno pokrájaná spražená slanina - pije sa to spolu z pohárika. Potom švábovník (slaný zemiakový koláč plnený plnkou zo zemiakového pyré, bryndze a kôpru najlepší s čerstvým cesnakom) a slepá kura (druh knedle so slaninkou a bylinkami, ktorá sa varí v celku v kapustnici)," popisuje liptovskú kuchyňu poslankyňa Simona Petrík.

Veronika Remišová (Za ľudí)

Remišová sa pri myšlienke štedrej večere vrátila do detstva. Hlavnú úlohu zohrával aj plač. "Keď som bola dieťa mali sme na Vianoce kapra, no väčšinou to vždy skončilo s plačom, lebo som sa nechcela s kaprom, ktorý si plával vo vani rozlúčiť. Podobne si spomína na traumy zo zabíjania kapra aj manžel, preto teraz už nik v našej rodine na zabitie kapra nemá chuť a kupujeme vypitvané ryby. K tomu robím makové pupáky, aké robila moja mama a stará mama," popisuje recept Remišová.

Do kuchyne zavolá aj manžela. "Zemiakový šalát a kapustnicu pripravuje manžel, má svoj tajný recept a nemiešam sa mu do remesla. Pečiem na čo má kto práve chuť, makovú tortu, citrónovú tortu, medovníky, olivový koláč, gaštanovú roládu... Varím a pečiem skôr striedmo, aby aj deti vedeli, že Vianoce nie sú len o plnom bruchu," myslí si Remišová zo Za ľudí.

Na recepty nezabúda ani Natália Blahová z Demokratickej strany. "Len tie najobyčajnejšie a klasické, ktoré mám od svojej mamy a babičky. Na stole bude to, čo zrejme vo väčšine slovenských domácností," hovorí. Jej stranícky kolega Ľubomír Galko nedá dopustiť na kapustnicu. "Robím ju zasadne ja podľa vlastného receptu, takisto kapra,. Šalát robí manželka," tvrdí Galko.

Vianoce s hríbovicou a bezlaktózové mlieko

Bez konkrétnej veci na stole si Vianoce nevie predstaviť ani Martin Poliačik z Progresívneho Slovenska. "Asi najtypickejší recept je hríbovica mojej mamy. Už ju uvarím aj sám. Bez nej si Vianoce neviem predstaviť," hovorí poslanec. Jozef Rajtár z Demokratickej strany si zas musí dobre rozmyslieť, čo bude konzumovať, keďže mliečne výrobky sú preňho tabu. "Klasická kapustnica s bezlaktózovým mliekom (nemôžem mliečne výrobky), dva druhy ryby, šalát," popisuje Rajtár.