Slovensko obmení stíhacie lietadlá: Vojaci však žiadali aj nové radary

BRATISLAVA - Slovensko na prelome rokov 2022 a 2023 obmení stíhacie lietadlá, vojaci však žiadali aj nové rádiolokátory. O nových armádnych radaroch však až do súčasnosti kabinet premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) nerozhodol.

Potreba ich výmeny sa pritom spomína niekoľko rokov. Ministerstvo obrany SR materiál o obstaraní nových radarov od izraelského výrobcu spracovalo ešte v júni tohto roka. Počítalo so sumou do 155 miliónov eur a plánovalo nakúpiť 17 rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu. Nová technika bude obstaraná pomocou dohody vláda - vláda (government to government), teda dohodou s vládou príslušného výrobcu. Obstarávanie kritizoval tieňový minister obrany za opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Jaroslav Naď.

V projekte sa bude zrejme pokračovať až po parlamentných voľbách vo februári 2020. Pellegriniho úrad totiž viackrát avizoval, že o veľkých armádnych nákupoch už rozhodovať nebude. Rezort obrany vyhodnotil dostupné možnosti na jar tohto roka. Svoje ponuky predložilo desať krajín. Istá je zatiaľ iba výmena stíhacích lietadiel. Slovenskí piloti budú lietať od prelomu rokov 2022 a 2023 na amerických F-16 poslednej generácie.

Rezort obrany už poslal prvých pilotov do Spojených štátov, kde absolvujú výcvik. Spoločne s nimi sa bude pripravovať aj pozemný personál. Za 14 kusov lietadiel zaplatí Slovensko najmenej 1,6 miliardy eur. Otázna je výška kontraktu na servis stíhačiek, pri podpise zmlúv sa skloňovali dva roky od dodania strojov. Radary sa pokúšalo obstarať už predošlé vedenie ministerstva za pôsobenia Martina Glváča (Smer-SD). Medzinárodná súťaž ale ani po viacerých rokoch trvania nepriniesla úspech.