Novoročné predsavzatia Druckerovcov: FOTO Úspech, obmedzenia a tvrdá práca

Novoročné predsavzatia si síce nezvyknú dávať, no motivácia je nutná. Peter Kresák by chcel obmedziť fajčenie a dôležitá je pre neho rodina. Pre Luciu Kurilovskú bude tento rok iný, keďže vstúpila do politiky a praje si byť úspešná. Cséfalvayová by si priala prečítať aspoň polovicu kníh z nočného stolíka.

Katarína Cséfalvayová

Katarína Cséfalvayová si zvyčajne predsavzatia nedáva. „Snažím sa na sebe pracovať po celý rok, dávať si priebežné ciele a pracovať na ich napĺňaní. Predsavzatia si naopak dávam každú jar na obdobie pôstu, kedy sa na 40 dni zriekam mäsa, sladkostí, zakaždým niečo iné a vždy niečo, čo je náročné splniť,“ uviedla Cséfalvayová. Tento rok si však výnimočne predsavzatie dá aj na nový rok.

Zdroj: archív K. Cs.

„Odkedy som mamou mám totiž oveľa menej času čítať knihy, ktoré vždy boli mojou veľkou vášňou. Na nočnom stolíku mi v poslednom čase pribúdajú oveľa rýchlejšie, než ich stíham čítať, preto záväzok do roku 2020 znie, zmenšiť kôpku neprečítaných kníh aspoň na polovicu,“ dodala.

Peter Kresák

Kresák si nezvykne dávať osobitné predsavzatia. „Snažím sa celý rok žiť tak, aby som to nemusel robiť. Ale mal by som obmedziť fajčenie :),“ priznal Kresák. „Dlhodobo to posledné nedodržím.“ Novoročné predsavzatie sa týka najmä jeho rodiny. „Želám sebe, celej rodine a všetkým naokolo hlavne veľa zdravia, lásky a pohody. To ostatné nie je až tak dôležité,“ dodal.

Zdroj: archív P. K.

Kresák sa pochválil aj fotkou z roku 1957. „Je to návšteva Mikuláša v Slovenskej filharmónii v roku 1957 (mal som tri roky). Pri preberaní balíčka ma podporuje otec JUDr. Mikuláš Kresák, prvý huslista a zakladajúci člen SF,“ uviedol.

Lucia Kurilovská

Ani rektorka policajnej akadémie si nedáva predsavzatia, no nové ciele, ktoré chce dosiahnuť sú pre ňu motiváciou. „Nie vždy sa mi darí, ale keď väčšinu z nich zrealizujem, o to viac ma to napĺňa a teší :),“ uviedla. „Tento rok bude pre mňa úplne iný a moje ciele v ňom budú špecifické tým, že som vstúpila na slovenskú politickú scénu. Prajem si byť úspešná v dosiahnutí cieľov, ktoré si staviam voči verejnosti ako Lucia Kurilovská, ktorá sa ako „dobrá voľba“ uchádza o hlas voliča,“ priznala Kurilovská.

Zdroj: archív Ľ. K.

„Stanovujem si ciele, pre dosiahnutie ktorých môžem plne zhmotniť a zúročiť moje doterajšie pôsobenie, všetky skúsenosti a vedomosti, ktorými dokladujem moju odbornosť a pripravenosť, ktoré jasne prezentujem a ktoré - a to bude mojim hlavným cieľom - budem môcť v roku 2020 realizovať a napĺňať v prospech občanov Slovenskej republiky,“ dodala.

Vianoce sa pre Kurilovskú a jej rodinu spájajú s jej narodeninami, keďže sa narodila 21. decembra. „Moji rodičia s láskou vždy vravievajú, že som tým najkrajším vianočným darčekom, pretože moja mamka a ja sme domov z pôrodnice prišli práve na Štedrý deň. Ocko vtedy náš dom starostlivo vykúril tak, že všetkým bolo nesmierne horúco a odvtedy tvrdí, že som si na to teplo zvykla - a preto som taká zimomravá a je mi vždy a všade chladno,“ povedala Kurilovská.

Martin Fedor

Novoročné predsavzatia sú podľa Fedora veľmi podobné životným plánom. „Môžeme ich síce mať, ale súhlasím so známym výrokom – človek mieni, Pán Boh mení :). Preto som veľmi opatrný aj so svojimi novoročnými predsavzatiami a plánmi. Áno, občas to vyskúšam aj sa snažím dodržiavať tie predsavzatia, ktoré prispievajú k osobnostnému rastu – čítane kníh alebo pravidelné cvičenie.“

Zdroj: archív M. F.

„Nedávno sme pri rodinnej oslave pozerali staršie fotky a celkom sme sa nasmiali na tejto dosť netypickej fotke z vianočnej oslavy, kde mam asi 4 roky,“ komentoval fotografiu člen Dobrej voľby.