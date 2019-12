Balkónová prestrelka! Matovič má problém s Hlinovým nákladom: Ukážte mu moju vizitku! Nie som šéf RTVS

BRATISLAVA - Líder KDH Alojz Hlina vo včerajšej diskusii poriadne naložil lídrovi ĽSNS Marianovi Kotlebovi. Zdá sa, že Igor Matovič s tým mal problém. Líder OĽaNO v rozsiahlej reakcii na sociálnej sieti uviedol, že ide o „choré výplody štvrtej cenovej skupiny“. Matovič zároveň nechápe, prečo Hlina odmietol, aby ho v diskusii nahradil Heger. Líder KDH má na to jednoznačnú odpoveď.

Líder KDH vystúpil v nedeľu v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12, kde bol spoločne s Tomášom Druckerom a Marianom Kotlebom. Jeden z hostí ho nenechal chladným. Hlina sa poriadne obul do lídra ĽSNS a vyčítal mu mnohé veci. Diskusie sa mal zúčastniť aj Igor Matovič, no kvôli chorobe neprišiel. Poslal za seba náhradu - Eduarda Hegera. Ani ten sa diskusie nezúčastnil. Údajne s tým nesúhlasil Hlina. Matovič ho skritizoval na sociálnych sieťach za náklad i za postoj. Hlina má jasný odkaz.

Problém č. 1: Hegera na diskusii nechcel

Prvá vec, ktorá robila Matovičovi problém, bol Hlinov postoj k jeho neúčasti v diskusii. Matovič ochorel, preto sa rozhodli pre náhradníka. RTVS súhlasila. Matoviča mal nahradiť Heger, no líder KDH s tým podľa Matoviča nesúhlasil. Hegerovi to povedal tesne pred diskusiou. „Takéto správanie je v príkrom rozpore s očakávaniami voličov demokratickej opozície ako aj so základmi slušného správania. Navyše sme doteraz zatiaľ nikdy nič podobné nezaregistrovali, keďže zastúpenie kvôli chorobe dosiaľ všetci bežne akceptovali,“ uviedlo hnutie v tlačovej správe.

Heger prišiel v maskérni za Hlinom, aby ho informoval. „Prekvapením pre mňa potom bolo, že po tom ako som bol už napudrovaný a prichádzal som do štúdia, som sa dozvedel, že práve pán Hlina s mojou účasťou nesúhlasí. Tak som sa išiel s pánom Hlinom rozlúčiť, podal som mu ruku a odišiel som,“ povedal Heger. „Čo už. Som veľmi nemilo prekvapený. Od Alojza síce môžete čakať čokoľvek, ale toto už prekvapilo aj mňa. Nerozumiem tomu, čo tým sledoval. On síce takto získal na úkor nášho hnutia pár minút v relácii navyše, ale celkovo sme ako opozícia stratili výrazný mediálny priestor v zápase s Kotlebom a Kaliňákovým poskokom Druckerom,“ komentoval Matovič.

Balkónová prestrelka a vizitka

Neostalo to však len pri jednej reakcii. Šéf OĽaNO zverejnil na sociálnej sieti status a potom aj video, v ktorom situáciu opäť vysvetľoval. „Včera na mňa niečo liezlo a ráno som sa zobudil rozbitý na šrot,“ povedal Matovič. „Mimoriadne arogantným spôsobom RTVS oznámil, že „v žiadnom prípade nesúhlasí“, aby miesto mňa bol v relácii Edo Heger. Vraj to si aj on mohol niečo vymyslieť a poslať miesto seba podpredsedu,“ uviedol.

Hlina to nenechal len tak a takisto na sociálnej sieti zareagoval vo videu. Na balkóne. „Dnes mal byť na diskusii v RTVS, neprišiel, lebo dostal chrípku. O tom, že ju dostal, natočil aj video v tričku na balkóne v decembri,“ napísal. „Jediné, čo som na to povedal, že na chrípku je Coldrex a dá sa kúpiť v lekárni, stojí to niekoľko eur,“ povedal Hlinu.

„Mňa v RTVS nepočúvajú, povedal som iba toto,“ uviedol. Spýtali sme sa Hlinu, prečo nechcel Hegera v diskusii. „Pokiaľ viem, na vizitke nemám napísané dramaturg alebo riaditeľ RTVS,“ povedal pre Topky Hlina a zaslal svoju vizitku.

Problém č. 2: Hlinov náklad Kotlebovi

Tým však spor neskončil. Hlina skritizoval stranu ĽSNS aj samotného Mariana Kotlebu. Komentoval člena, ktorý má vytetovaný hákový kríž, kotlebovcov nazval „úchylnými fašistami“ a vadilo mu aj to, že sa za svoje platy v parlamente nevyjadrili k štátnemu rozpočtu. „Čo to je za klub ĽSNS? Veď to je partia úchylákov, ktorí nevedia robiť s počítačom. Debata o rozpočte je znakom toho, že je to strana. Prečo ste nevystúpili v debate o rozpočte?“ Rovnako kritizoval aj fakt, že si niektorými témami len zbierajú voličov, poslednou boli potraty a ochrana života.

Matovič si následne pozrel diskusiu a opäť zareagoval statusom na Facebooku. „Viem, že mnohí sú vo vytržení z toho ako Hlina včera vraj "naložil" Kotlebovi v O 5 minút 12. Ja som si to teda teraz pozrel a mám pocit, že Lojzo Kotlebovi len a len pomohol,“ napísal Matovič. Podľa neho Hlinovi chýbali argumenty. „Úchylák sem, úchylák tam. Úchyláci. Hententen. Tento tu ... nie, nie nie. Toto nie je cesta a takto len Hlina nahnal voličov Kotlebovi. Zároveň si však myslím, že týmto nepomohol ani sebe a ani KDH,“ napísal.

„No a na dôvažok, tým, že Lojzo zablokoval vystúpenie môjho náhradníka Eda Hegera, neumožnil, aby ľudia na Slovensku videli a počuli človeka, ktorý by Kotlebu rozobral argumentami a nie chorými výplodmi na úrovni IV. cenovej skupiny,“ dodal Matovič.