Je normálne, že v Smer nemá jednotný postoj, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA - To, že poslanecký klub signalizuje, že má problém a nevie nájsť jednotný postoj k nejakej téme, je "úplne normálne". Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Reagoval tak na to, že stratifikácia nemocníc nebola podporená poslancami Smeru-SD a nakoniec ju z parlamentu stiahol.

"Nie je to len na Slovensku a v Smere-SD, ale aj v mnohých iných stranách. Je to bežné aj v iných krajinách," uviedol. Pellegrini rešpektuje, že pri veľkých veciach sa musia snažiť nájsť konsenzus v celej strane. "Nie sme autoritatívna strana, ani monokratická, že jeden povie a tak bude. Diskutovali sme a nepodarilo sa nájsť u 42 poslancov jednotu, a preto som konal tak, ako som konal. Bolo to moje rozhodnutie," uviedol na margo stiahnutého zákona o reforme nemocníc. Nechce sa tiež donekonečna venovať otázkam, kto v Smere-SD drží opraty a kto nie.

Premiér mieni, že žiadnemu z ministrov sa nedostalo toľkej podpory z jeho strany, akej sa dočkali Tomáš Drucker a Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). V súvislosti s ich demisiou poznamenal, že aj on sám mal chuť to občas vzdať, ale "verejný záujem" je pre neho dôležitejší. Téma reformy zdravotníctva, tzv. stratifikácia, bola v posledných mesiacoch podľa jeho slov najmä o emóciách.

Tvrdí však, že bola pripravená najlepšie, ako to bolo možné. "Ostáva pekne pripravená pre ďalších," komentoval. Aj keby podľa jeho slov bola schválená, tak ani v júni budúceho roka by z nej ešte pacient "veľa nemal". Podľa jeho názoru sa pre slovenského pacienta robí veľa. V tejto súvislosti poukázal na nákup zdravotníckej techniky, rekonštrukcie nemocníc či na nákup nemocničných postelí. Preto si myslí, že slovenské zdravotníctvo "nepadá a nestojí" na reforme. "Budem veľmi rád, ak moja či iná vláda ju zoberie za svoju a okamžite ju môže použiť," doplnil.

Predseda vlády stojí za prokurátormi a policajtmi

Predseda vlády plne stojí za všetkými poctivými prokurátormi a policajtmi a nedovolí, aby ich niekto paušálne označoval za "bandu", ktorá zneužíva svoje právomoci. Drží sa zásady "padni komu padni". "Je pre mňa irelevantné, či prokurátor alebo policajt obviní bývalého prezidenta alebo predsedu vlády. Následne sa majú títo ľudia možnosť legálne brániť," povedal Pellegrini. V prípade obvinenia predsedu strany Smer-SD Roberta Fica išlo podľa Pellegriniho o snahu, aby si ľudia nezatvárali oči pred Rómami. Na otvorenie tejto témy si však Fico zvolil zlú cestu. Ak bude predvolaný, má vysvetliť ako to myslel a akým spôsobom prejavoval svoj názor. Podľa Pellegriniho bude schopný všetko vysvetliť.

Pripomenul tiež, nech všetko špinavé vyjde na povrch a nech to vyšetria tí, ktorí to vyšetriť majú. Prokuratúra a súdy majú konať a politici do toho "nemajú čo zasahovať". Pellegrini odmieta, že za sociálnymi opatreniami, ktoré boli v posledných mesiacoch prijaté vládou, sa skrýva kupovanie voličov. Zdôraznil, že sa nikdy nebude hanbiť za také kroky, akými sú napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, zastropovanie odchodu do dôchodku či príplatky za sviatky.