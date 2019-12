Opozičné strany podpísali veľkú predvolebnú dohodu! Pakt o neútočení zajedli Hlinovou kapustnicou

VIDEO Opozičné strany podpisujú pakt o neútočení:

Opoziční lídri si pri tejto príležitosti vybrali práve centrálu KDH na to, aby pakt o neútočení podpísali. Po tlačovej konferencii dokonca novinárov plánujú pozvať na vianočnú kapustnicu.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Lídri strán najskôr pristúpili k podpisu jednotlivých zmlúv. Ako prvý začal tlačovú konferenciu hostiteľ - Alojz Hlina. "Som rád, že sme sa posunuli kúsok ďalej. Pridal sa pán Kiska so stranou Za ľudí a dnes v našej spoločnosti vítame pána Sulíka z SaS," tvrdí Hlina.

Truban priniesol Svätoplukove prúty

Prihovoril sa aj Michal Truban. Truban hovorí, že po jeho cestách na Slovensku sa stretáva s otázkami, či vznikne nová vláda a ako dlho vydrží. "Je potrebné splniť zopár bodov. Ten prvý vzniká už priamo tu. Vieme sa so sebou rozprávať a baviť," vyhlásil Truban. Ten dokonca doniesol aj symbolicky Svätoplukove prúty. Je to podľa neho symbolické. Miroslav Beblavý nebol na konferencii priamo prítomný. Mal za seba náhradu.

Opoziční lídri so Svätoplukovými prútmi Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Andrej Kiska vyhlásil, že 12 rokov vlády Smeru stačilo. "Som rád, že títo ľudia, ktorí tu dnes stoja sú základom, silnej, čestnej vlády budúcej koalícia. Aj dnešný podpis je ten signál, ktorý potrebujeme pre celé Slovensko vyslať. Sme pripravení zobrať zodpovednosť a byť jednotnou, silnou a stabilnou alternatívou," povedal Kiska.

Sulík oceňuje vymedzenie sa voči Smeru, SNS a ĽSNS

Sulík vyhlásil, že na dohode nepovažuje za najdôležitejšie to, že sa nebudú hádať. "Kľúčové je to, že všetci sme vylúčili spoluprácu so Smerom, SNS a so stranou Mariana Kotlebu," povedal predseda SaS. "Vidíte tu dnes pokope päť strán, ktoré majú na to, aby zobrali zodpovednosť za Slovensko," myslí si Sulík. "Na konci všetkých obáv Roberta Fica je to, že bude stáť pred spravodlivým súdom," odkázal predsedovi Smeru Sulík.

Matovičova neprítomnosť

Hlina si myslí, že keby sa líder OĽaNO ozval, tak by Matoviča na kapustnicu pozvali. "Mal by nechať hnev za dverami," povedal ešte Hlina. Sulík by bol tiež rád, keby sa Matovič k dohode pridal, no mrzí ho, že to tak zatiaľ nie je. "SaS sa chce pridružiť k týmto stranám. Touto cestou by som chcel Igora vyzvať, aby sa k nám pridal," odkázal Sulík.

Neskôr sa lídri strán odobrali k vianočnej kapustnici Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Od KDH sme sa pokúšali zistiť, kto varil vianočnú kapustnicu, no strana to tají.