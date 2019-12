Kotlebovec z Martina chce strieľať medvede: FOTO Okamžitý výsmech a zver žerúci náckov

Poslanec sa nachádza na 139. mieste kandidátky extrémistickej ĽSNS, ktorý v kampani navyše hlásal to, že chce odstreliť 1000 medveďov. „Garantujem všetkým, ktorí ma budú krúžkovať, že sa postarám, aby sme my a naše deti mohli znovu chodiť na prechádzky do prírody a na výlety do hôr, bez zbytočného strachu z medveďov,“ píše doslovne Belák v príspevku k spomínanej fotografii.

Pôvodná fotografia na účte Beláka Zdroj: Facebook/Marek Belák

Pod príspvkom sa začali okamžite množiť odmietavé komentáre. "Neskutočné, čo všetko sa hlási do politiky. Ste si pane uvedomili niekedy, že sme len súčasťou systému zvaného príroda?" pýta sa nespokojný užívateľ pod príspevkom.

Po kritike pristúpil k zmene

Beláka sa kritika očividne dotkla, a tak o niekoľko dní vymenil propagačný text za "Presadím veľkú reguláciu medveďov," čo stále nevybočuje z filozofie martinského poslanca. "Vzhľadom na množiace sa nenávistné útoky na moju osobu som pôvodnú titulnú fotografiu nahradil politicky korektnou. Môj osobný záväzok znížiť stav medveďov sa nemení. Mám na to dostatok odborných argumentov a v najbližších dňoch ich budem prezentovať," tvrdí v komentári poslanec.

Upravená verzia propagačnej fotky Zdroj: Facebook/Marek Belák

V tomto kontexte stačí len dodať, že Medveď hnedý je na Slovensku chránenou zverou. V tejto chvíli nemožno hodnotiť, ako by hromadný odstrel tohto zvieraťa vyriešil problémy obyvateľov v niektorých častiach severného Slovenska.

Mesto Vysoké Tatry už v minulosti nabádalo úrady, aby sa zaoberali premnoženou popularitou medveďa. Mesto tiež tvrdilo, že sú premnožené. „Otázka, či sú medvede premnožené, sa nedá zodpovedať číslom. Nikde neexistujú normované tabuľky, ktoré by hovorili, koľko zvierat, na akom území má a môže žiť,“ povedal Juraj Lukáš z Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk.

Logika a uchopenie problému

Medzi základnými kritériami bolo menované aj to, že zvieratá ohrozovali majetok a aj samotných ľudí „To sa v prípade Vysokých Tatier sčasti asi deje. Je ale otázkou, čo alebo kto za tento stav môže,“ dodal Lukáč. „To je, ako keby sme nechytali vrahov, ale paušálne zavreli desať percent ľudí a tvrdili, že sme znížili počet zločincov,“ prirovnal situáciu Lukáč.

Internet sa poslancovi vysmial

Z filozofie poslanca Beláka sa už začali na internete kopiť žartíky. Pridal sa k ním aj poslanec NR SR Martin Poliačik.

Poslanec Martin Poliačik na Beláka odpovedal po svojom Zdroj: Facebook/Martin Poliačik

Sociálne siete však vyprodukovali aj ďalšie vtipy.

Zdroj: Facebook/P.S.

Zdroj: Facebook/R.S.