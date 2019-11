Kataríne (†33) poisťovňa zamietla liečbu: FOTO Mohla dostať výnimku, stal sa však pravý opak

BRATISLAVA - Katarína Klokočová (†33) bojovala s rakovinou niekoľko mesiacov. CT vyšetrenie v máji 2018 odhalilo nádor na obličke vo veľkosti päste. Do dvoch týždňov podstúpila operáciu. Vybrali jej obličku s nadobličkou, slezinu a tri lymfatické uzliny. Sedem týždňov čakala na histológiu. Za ten čas sa jej však vytvorili metastázy v lymfe, kosti, pľúcach, pečeni a krku. V auguste začala s chemoterapiou s vierou, že rakovinu porazí. Bohužiaľ, v nedeľu zomrela. Smrť mladej ženy je o to tragickejšia, že poisťovňa neschválila liečbu na jej typ rakoviny.

„Stále bojujem, robím, čo môžem, som stále v nemocnici,“ napísala Katarína 19. novembra na svoj instagramový účet. O päť dní zomrela. Zabila ju rakovina. Pod príspevkom sa množia správy, ktoré vyjadrujú úprimnú sústrasť.

Katarínin boj so zákernou chorobou sledovalo mnoho Slovákov, viacerí jej poslali peniaze na imunoterapiu. Prečo sa na liečbu mladej ženy skladali neznámi ľudia? Pretože jej žiadosť zo dňa 19. 9. 2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) zamietla. Žena síce podala odvolanie, no čakať nemohla, lebo choroba postupovala rýchlo. Preto svoj príbeh vyrozprávala na sociálnej sieti. Našlo sa tam veľa dobrých ľudí, ktorí ju finančne podporili. Stav transparentného účtu nájdete na tomto odkaze.

„Poisťovňa mi nie šesť dávok, ale osem dávok nakoniec preplatila, takže s tými peniažkami, ktoré od vás mám, a s tými od poisťovne, mám zaručenú liečbu na rok. A keď sa mi k tým peniažkom, ktoré mám, ešte zozbiera do štyridsaťtisíc, tak budem mať aj na liečbu na ten nasledujúci rok, čiže budem mať liečbu na dva roky. Je to proste neuveriteľné, čo sa mi podarilo, čo sa podarilo vám, akí ste, akí ste úžasní. Tá vďaka sa nedá dostatočne vyjadriť, pretože keď vám niekto zachráni život, ako sa mu poďakujete? Keď vám niekto kúpi drink, môžete mu povedať ďakujem, ale keď vám niekto zachráni život, povedať mu ďakujem? To vám príde veľmi slabé, veľmi nedostatočné. A vďaka tomu sa cítim ako nový človek, ako znovuzrodená,“ povedala Katarína vo videu, ktoré na svoj Instagram nahrala 31. októbra. Vtedy bola po druhej terapii a cítila sa o čosi lepšie.

„Momentálne mi je dobre, mám strašne veľa liekov, konečne mám na bolesť morfium, takže keď náhodou ozaj veľmi bolí, dám si morfium a som schopná buď sa teda vyspať, čo som asi za posledný mesiac jednoducho nespala, lebo to nešlo, lebo som mala proste črevá upchaté, a keď máte upchaté črevá, verte mi, že neurobíte nič, nenajete sa, nevyspíte sa, neoddýchnete si, ani nerozmýšľate. Takže bolo to veľmi náročné. Teraz je všetko, nechcem povedať, že v úplnom poriadku, lebo môže byť aj lepšie, ale na to, ako mi bolo, tak je mi dobre, viem vám natočiť video, viem sa vyjadriť k niektorým veciam, viem sa sama osprchovať,“ uviedla žena. „Podľa mňa to, čo ste pre mňa všetko spravili, tak sa to dá rovnať jednému veľkému zázraku,“ dodala.

Vypýtala si gastroenterologické vyšetrenie, lebo mala kŕče, vykľula sa z toho rakovina

Katarínu viac než rok silno bolel žalúdok, nepretržite chudla, lekári nevedeli zistiť, čo jej je. Príčinu odhalilo až CT vyšetrenie – nádor na obličke vo veľkosti päste. „Keď mi to celé zobrali von, zobrali mi už potom napadnuté orgány – slezinu, nadobličku a asi tri lymfatické uzliny, a potom sa čakalo na histológiu,“ povedala pre televíziu Markíza Katarína s tým, že na výsledky čakala až sedem týždňov. Za ten čas sa jej vytvorili metastázy v lymfe, kosti, pľúcach, pečeni i krku. Po prvej chemoterapii jej nádory zostali len v pečeni.

Chemoterapia už Kataríne nepomáhala, lekári jej preto odporučili imunoterapiu, liek ktorý ministerstvo zdravotníctva pred rokom zaradilo medzi bežne preplácané lieky. Nastal však problém. Katarína mala iný typ rakoviny, na ktorý sa preplatenie nevzťahovalo. Ženina lekárka podala do poisťovne žiadosť, aby liek preplatili aj Kataríne. Výnimku urobiť mohli. Poisťovňa ale žiadosť zmietla zo stola, žena sa odvolala. Prvú dávku imunoterapie jej preto uhradila rodina z vlastného vrecka. Stála osemtisíc eur. Potom pomohli ľudia.

