Slovenskí lekári zanedbali Nathanielovu (8) liečbu: Úrad priznal, že fakultná nemocnica pochybila

BRATISLAVA – Sedem mesiacov po tom, čo Alexandra Slobodová priviedla na svet Nathaniela v trnavskej nemocnici, spozorovala, že má vypuklejšie čelo, ako mali jeho súrodenci či rovesníci. Lekári jej opakovane tvrdili, že chlapec je zdravý a ide o kozmetickú vadu. Keby im pred ôsmimi rokmi uverila, dnes by už synov úsmev nevidela, trpí totiž kraniosynostózou, teda predčasným zrastom lebečného švu. Mozog mu stále rastie a dochádza tak k zmene tvaru mozgu a lebky. To slovenskí lekári prehliadli. Po dlhom boji Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uznal, že trnavská nemocnica pochybila.

„Vo viacerých nemocniciach na Slovensku určili môjmu synovi zlú diagnózu, lepšie povedané neurčili, a zanedbali lekársku starostlivosť,“ sťažuje sa Alexandra vo svojej žiadosti o prešetrenie postupu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, s ktorou sa obrátila na ÚDZS. Ten 12. septembra 2018 uznal, že Fakultná nemocnica Trnava porušila zákon o zdravotnej starostlivosti. Topky.sk majú k dispozícii oficiálne stanovisko úradu.

O vyjadrenie sme požiadali aj dotknutú nemocnicu. „Chceme skonštatovať, že uvedený prípad nás mrzí. Naši zdravotníci sa pri každom pacientovi snažia poskytnúť potrebnú a vysoko kvalitnú zdravotnú starostlivosť a rovnako to bolo aj v tomto prípade. Výkonom dohľadu na mieste neboli zistené nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie,“ povedala hovorkyňa FN Trnava Katarína Tittelová.

Nathaniel Sloboda Zdroj: Alexandra Slobodová

Trojnásobná matka sa po návštevách pediatra a troch neurológov v Trnave nedozvedela, čo je možnou príčinou deformácie hlavičky jej dieťaťa. Bola len terčom urážok. „Pani doktorka po EEG nespozorovala nič neobvyklé, a tak som musela na lekárku zatlačiť. Vydupala som vyšetrenie na CT. Vypočula som si urážky, načo tam so zdravým dieťaťom idem, že či viem, koľko také vyšetrenie stojí, a po trojdňovej hospitalizácii v trnavskej nemocnici, lebo inak im to údajne nepreplatí poisťovňa, sme šli domov s tým, že Nathaniel je zdravé dieťa,“ spomína Alexandra na návštevu neurologičky.

Zdroj: Alexandra Slobodová

Trnavčanka sa so synom preto vybrala na bratislavské Kramáre. V neurologickej ambulancii odmietli zdravotnú starostlivosť a postupovali neodborne, čo následne viedlo k omeškaniu zdravotnej starostlivosti a aj k nastaveniu zlého liečebného procesu zodpovedného za Nathanielov zdravotný stav. Podobný postup bol aj na oddelení Pediatrickej neurológie.

Zdroj: Alexandra Slobodová

Alexandre bolo odporučené, aby vyhľadala pomoc v zahraničí, lebo na Kramároch nie je žiaden fundovaný operatér pre deti s atestáciou, čo neskôr potvrdil aj vtedajší minister zdravotníctva Drucker s primárkou na detskej neurológii.

Milujúcej matke, ktorá z materského príspevku bojovala za záchranu svojho dieťaťa, však chýbali potrebné financie. Obrátila sa na motolskú nemocnicu v Prahe, v ktorej Nathaniel v máji 2013 podstúpil 8-hodinovú operáciu. „Nathaniel už mal 2,5 roka, čo je pre operatéra tvrdá kosť. Táto anomália sa operuje 3-mesačným bábätkám s mäkkou chrupavkou, aby rýchlo zrástla a dieťa bolo čo najskôr zaradené do normálneho života,“ hovorí Alexandra s tým, že Nathaniel sa v zdravotnom zariadení zotavoval mesiac pre ťažkosti so vstrebávaním krvi. Stav Nathanielovej hlavy po prvej operácii. Zdroj: Alexandra Slobodová

Po troch mesiacoch prišli na bežnú kontrolu. CT vyšetrenie ukázalo, že kosti sú od seba príliš vzdialené, a preto ho museli operovať znovu. „Počas prvej operácie lebku „rozobrali“ na kúsky, aby mu ju remodelovali a dali dostatočný priestor pre rast mozgu,“ objasňuje. Problémy sa objavili aj po druhej operácii. Na kontrole opäť zistili, že kosti sú od seba vzdialené asi 3 centimetre.

Zdroj: Alexandra Slobodová

„Zosypal sa mi celý svet, pretože už pred prvou operáciou som zbierala všetku silu, peniaze, energiu, nervy, ktoré som potrebovala pre boj s našimi lekármi a s poisťovňou, tonami papierov, potvrdení, žiadostí na preplatenie operácie a znova som mala ísť do toho istého. Nevedela som, ako to celé zvládnem, psychicky aj finančne, keďže vďaka stavu môjho syna nemôžem nastúpiť do práce, zabezpečiť si financie na náklady spojené s cestovaním do Prahy a Bratislavy za lekármi a úradmi, tiež pre moje ďalšie dve deti.“

Marec 2017. Zdroj: Alexandra Slobodová

Alexandra následne pol roka konzultovala synov zdravotný stav s londýnskou klinikou. Na vlastné náklady si hradila certifikované preklady chorobopisu a potrebných dokumentov. Dva razy ju navštívila i osobne, no Nathaniela chceli operovať až po pozorovacom období, ktoré malo trvať do jeho 7. až 8. roku.

Marec 2017. Zdroj: Alexandra Slobodová

Ďalšiu nádej vložila do univerzitnej nemocnice AKH vo Viedni. „Odpoveď mi prišla do dvoch dní, vzali sme už v tú dobu dostatočne tučný materiál CT, správy z vyšetrení a podobne,“ hovorí matka. Zdôraznila, že v zahraničí potvrdili a poukázali na veľmi zlý prístup a pochybenie slovenských lekárov a zlý liečebný prístup.

Operácia mala prebehnúť v marci 2017, „no pre isté úradné komplikácie s VŠZP sa uskutočnila až v máji, čo už ale viedlo k nestihnutiu rekonvalescencie a nemožnosti nastúpiť môjmu synovi do 1. ročníka.“ Nathanielovi boli vložené biokeramické implantáty a vybraté mŕtve časti kostí.

Nathaniel po operácii vo Viedni. Zdroj: Alexandra Slobodová

Alexandra celý predchádzajúci liečebný proces a s ním spojené skúsenosti považuje za zlyhanie ľudského faktora. „Napríklad CT vyšetrenie hodnotím veľmi negatívne a podávam podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ dodala.

Boj sa ešte len začína

Na našu otázku, ako sa cíti teraz, keď úrad oficiálne priznal pochybenie nemocnice, Alexandra povedala, že boj sa ešte len začína. „Necítim sa popravde o nič lepšie, keďže som v priamom kontakte s mamami, ktorým deti v nemocnici umreli a roky sa súdia a podávajú trestné oznámenia. Čo čaká asi aj mňa. Hoci majú tiež rozhodnutie z úradu pre dohľad o zanedbaní. Takže je to len malý krôčik a boj pre mňa naďalej pokračuje. A ten najväčší ma čaká v januári v poisťovni,“ uzavrela pre Topky Alexandra.

Ak vám osud 8-ročného Nathaniela Slobodu nie je ľahostajný, podporte jeho liečbu, pomôže každé euro. Číslo účtu je SK 3511110000001468152004.