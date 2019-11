Maskovaní zlodeji úradovali v Malchárkovej vile: FOTO Exminister ich vyrušil, chceli trezor!

BRATISLAVA - Bývalý minister hospodárstva a údajný, hlavný aktér kauzy Gorila Jirko Malchárek to v týchto dňoch rozhodne nemá jednoduché. V stredu večer sa jeho vila na bratislavských Kramároch mala stať terčom lúpežníkov. Páchatelia mali jasný cieľ a usvedčiť ich mala aj kamerová technika. Zaujímavé je, že už pred desiatimi rokmi sa dom stal rovnako obeťou zlodejov.

Jirko Malchárek sa zdržiava v dome na bratislavských Kramároch, kde okrem iného má sídlo aj jeho firma, v ktorej je spololočníkom spolu s vlastným synom Christianom Malchárkom. Podľa našich informácií sa mala dramatická lúpež udiať v stredu večer práve v čase, keď sa mal bývalý šéf rezortu hospodárstva vracať zo zahraničia.

Dom, v ktorom Malchárek býva a ktorý je súčasne sídlom jeho firmy Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Lúpež náhle prerušil Malchárek

Náš zdroj nám potvrdil, že dvaja maskovaní muži sa mali do domu vlámať okolo pol siedmej večer. Tí však zrejme nečakali, že približne o štvrť na osem sa Malchárek spolu so šoférom, ktorý ho viezol z letiska, vráti naspäť domov. Podľa nášho zdroja mal páchateľov vyrušiť práve príchod exministra. Dôkaz o ich prítomnosti má byť dokonca zaznamenaný na záberoch z bezpečnostných kamier. Páchateľom sa podarilo utiecť. Tí sa do domu vlámali cez les, ktorý je v blízkosti objektu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Išli po trezore

Zo záberov je vraj evidentné, že páchatelia boli dve maskované osoby. Pôsobili ako profesionáli a ich cieľom mal byť Malchárkov trezor, ktorý sa vraj pokúšali otvoriť. Zlodeji sa mali do domu vkradnúť s jasným cieľom a vedeli čo chcú.

Páchateľov v dome vraj zaujímal Malchárkov trezor Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Sám Jirko Malchárek nám krádež potvrdil. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať,“ povedal pre Topky bývalý minister Malchárek.

Nejde o prvú vlámačku

V prípade spomínaného domu pritom vôbec nejde o prvé vlámanie. Predmetný dom sa stal obeťou zlodejov už v roku 2009, kedy mali Malchárkovi odcudziť šperky v hodnote 33-tisíc eur, čo predstavovalo jeden milión slovenských korún.

Preslávila ho Gorila

Jirko Malchárek je bývalý automobilový pretekár a politik za stranu ANO, ktorá bola súčasťou druhej vlády Mikuláša Dzruindu. V nej pôsobil v rokoch 2005 až 2006 ako podpredseda vlády a minister hospodárstva. Je predovšetkým známy z údajného spisu v kauze Gorila a jemu podobný hlas sa objavuje aj na nedávno zverejnenej 39-hodinovej nahrávke k spomínanej kauze.

Malchárek v časoch politického pôsobenia Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič

Kauza sa zrodila po tom, ako po odpočúvaní bytu, v ktorom sa mal šéf finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák stretávať s rôznymi politikmi, vrátane Malchárka a spis z tohto odpočúvania sa koncom roka 2011 dostal na internet. V konšpiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave sa mali aktéri údajnej kauzy rozprávať o privatizáciách viacerých slovenských podnikov vrátane bratislavského letiska a o iných úplatkoch práve v období rokov 2005 až 2006.