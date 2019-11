VIDEO Dôchodkyňu (82) pred spaním prekvapil vlamač: Vybral si nesprávny dom, skončil v nemocnici

Willie Murphyová uviedla, že sa chystala spať, keď na dvere jej domu začal búchať neznámy muž a žiadal, aby mu privolala sanitku. Seniorka zatelefonovala na políciu, no muža nevpustila dovnútra. On sa následne nahneval a prerazil dvere. "Vybral si však nesprávny dom," uviedla žena, ktorá sa venuje kulturistike a každý deň cvičí.

When police arrived, it wasn’t the 82-year-old "victim" who needed medical attention. "I had really did a number on that man," Willie Murphy said. https://t.co/3Bq8MEjrtp