Sudcovská rada odsudzuje korupciu a zneužívanie funkcie sudcu: Považuje to za nežiaduce

TENČÍN - Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne odsudzuje korupciu a zneužívanie funkcie sudcu. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré vo štvrtok rada zverejnila v súvislosti s informáciami o korupcii v justícii

„Takéto javy považujeme za krajne nežiaduce v ktorejkoľvek spoločenskej sfére. V justícii však o to viac, že práve justícia by mala byť jednou zo základných záruk ich eliminovania. Stotožňujeme sa s vyjadreniami kolegov, že sudca nesmie podliehať vonkajším tlakom, hrozbám, priamym ani nepriamym snahám ovplyvňovať jeho rozhodovanie bez ohľadu na ich zdroj, motívy či príčiny,“ uvádza sa v stanovisku Sudcovskej rady KS Trenčín, ktoré poskytol hovorca KS Trenčín Roman Tarabus.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, sudcovská rada nepovažuje za zlučiteľné s výkonom povolania sudcu presadzovanie vlastných záujmov alebo záujmov iných osôb prostredníctvom zasahovania do nezávislosti a nestrannosti sudcu.

„Sme presvedčení, že väčšina sudcov vykonáva svoju funkciu zodpovedne, v súlade so zákonom a sudcovskou etikou, a že na základe medializovaných informácií nie je možné paušálne negatívne hodnotiť celý sudcovský stav. Veríme, že zverejnené podozrenia budú riadne vyšetrené a v prípade ich preukázania bude dôsledne vyvodená zodpovednosť,“ uvádza sa v stanovisku.

Sudcovia v Žilinskom kraji sú znepokojení

Sudcovská rada Krajského súdu v Žiline vyslovila znepokojenie nad medializovanými informáciami, podľa ktorých predstavitelia súdnej moci vykazujú správanie nezlučiteľné nielen so sudcovskou etikou, ale aj so zákonom. Dištancuje sa od akéhokoľvek konania nesúceho znaky korupcie či zasahovania do nestrannosti a nezávislosti súdov. Zlyhania jednotlivých sudcov odsúdili aj okresné súdy (OS) v Ružomberku, Martine a Čadci. Informovala o tom hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

"Vyššie zmienené súdy sa tak pripájajú k vyhláseniam viacerých súdov. Rovnako odsudzujú konanie všetkých jednotlivcov, čo sa spreneverili ideálom, ktoré majú a zároveň musia bez výnimky prezentovať zástupcovia súdnej moci. Poukazujú na to, že ide o podozrenia zo zlyhania jednotlivcov, ktoré nemožno paušalizovať na celý sudcovský stav," zdôraznila hovorkyňa.

Plénum sudcov OS Čadca verí, že všetky podozrenia budú riadne vyšetrené a v prípade preukázania pochybení jednotlivých sudcov bude voči týmto vyvodená disciplinárna, resp. trestnoprávna zodpovednosť. Plénum OS Martin zas v stanovisku uvádza, že nič nemôže ospravedlniť osobné zlyhanie sudcu, a to i v prípade, pokiaľ by bol s ním čo i len spájaný.

"Títo sudcovia musia vyvodiť osobnú zodpovednosť v prvom rade sami, v opačnom prípade musí byť voči ním bezodkladne vyvodená na to príslušnými orgánmi," zdôrazňujú sudcovia. Podľa stanoviska Sudcovskej rady OS Ružomberok však zlyhanie jednotlivcov nemôže viesť k vyhláseniam o kolektívnej vine všetkých sudcov, ktorí vykonávajú svoju funkciu zodpovedne v súlade s princípmi zákonnosti a spravodlivosti.