Bŕŕ! Z dobovej FOTO Bratislavy sa vám rozdrkocú zuby: Bude sa situácia opakovať? Meteorológovia už poznajú odpoveď

Vpád arktického vzduchu so snežením v závere októbra 2012

Na sklonku októbra v roku 2012 ľudia v Bratislave drkotali zubami od zimy. Na vpád arktického vzduchu so snežením v tomto období spomína aj SHMÚ. „Aktuálne k nám síce prúdi chladný vzduch, no nie až tak, ako pred siedmimi rokmi, kedy bol natoľko chladný, že zrážky padali vo forme snehu aj v nížinách západného Slovenska,“ napísal vtedy hydrometeorologický ústav. Ako dodal, na viacerých staniciach na západe i severe zaznamenal súvislú snehovú pokrývku. „Do 5 cm na západe, do 10 na severe (v Tatrách aj viac),“ priblížil SHMÚ.

Tu sa natíska otázka, či sa podobná situácia zopakuje. „V tomto roku sa zatiaľ nič podobné nechystá, na sneh v nížinách si tak ešte budeme musieť počkať,“ prezradili meteorológovia v utorok na svojej sociálnej sieti.

Snímka Bratislavy z 28.10.2012. Zdroj: SHMÚ

Extrémna zima v závere októbra a sneh v nížinách

V tyle brázdy nízkeho tlaku vzduchu, ktorá zasahovala do strednej Európy od severu až severovýchodu, k nám v nedeľu (28.10.2012) prenikol veľmi chladný, pôvodom arktický vzduch. Ako SHMÚ uviedol, za uvedenej situácie bolo v našej oblasti v nedeľu (28.10.2012) a aj v pondelok (29.10.2012) mimoriadne chladno, pričom na viacerých miestach bol daný deň najchladnejší minimálne za obdobie od roku 1951. „Na základe našich operatívnych údajov vystúpila teplota vzduchu 28.10.2012 v Bratislave na letisku len na +5,2 °C. V tom istom dni vystúpila denná teplota vzduchu v Liesku na Orave len na -1,8 °C, v Poprade na -0,2 °C a v Košiciach na +2,9 °C,“ vymenoval hydrometeorologický ústav s tým, že všetky uvedené hodnoty dennej teploty sú rekordne nízke pre daný dátum.

Zdroj: SHMÚ

V úvode týždňa boli prekonané rekordy

V pondelok (29.10.2012) však bolo na celom Slovensku ešte o niečo chladnejšie, keď maximálna denná teplota dosiahla zväčša len -2 až +4 stupne a opäť boli na niektorých miestach prekonané rekordy. „Za normálnych okolností by maximálna denná teplota v nížinách Slovenska na konci októbra mala dosahovať hodnoty okolo 12 stupňov,“ doplnil SHMÚ. V pondelok 29.10.2012 sa na viacerých miestach Slovenska aj v nížinách vyskytlo sneženie, pričom miestami sa aj v nížinách vytvorila prechodne snehová pokrývka. Za normálnych okolností by podľa meteorológov napríklad v Bratislave na letisku mala byť v druhej polovici kalendárneho roka snehová pokrývka zaznamenaná po prvýkrát až 7.12.2012. „Hlavnou príčinou toho, že sme na konci októbra zaznamenali také chladné počasie, je uvedená poveternostná situácia,“ dodal SHMÚ.