Ubytovanie pre zamestnancov bratislavskej nemocnice: FOTO Tak tu by nechcel žiť asi nikto

Zdroj: FB/Nemocničné oddelenia

BRATISLAVA - Hoci by prostredie ambulancií a nemocníc malo byť výstavnou skriňou čistoty, kvality vybavenia a napomáhať tomu, aby sa ľudia zbavili strachu, mnohí pacienti aj lekári naň majú ťažké srdce. Zdravotnícky personál sa však niekedy primeraných priestorov nedočká, ani ak ide o ubytovanie. Rovnako ako študenti na internátoch, aj oni sa potýkajú so stavom, ktorý by mal byť už dávno minulosťou. Podľa zverejnených fotografií to niekde stále vyzerá tak, že zub času má navrch. V blízkej budúcnosti je však šanca, že sa to naozaj zmení.