Smutná správa zo Štrkoveckého jazera: Príbeh, ktorý sledovalo celé Slovensko, končí tragicky

Gunára a posledné mláďa po tom, ako ich vyšetrili, previezli na nové miesto, kde žili s ďalšími asi 40 labuťami a zdalo sa, že všetko už bude len lepšie. No na stránke Štrkoveckého jazera, ktorá pravidelne informuje o stave vtáctva, sa dnes objavila ďalśia smutná správa.

Mladý Pipo zahynul spolu s ďalšou mladou labuťou. "Pipo aj druhá mladá labuť sú mŕtvi ... Včera večer volal porybný, že mladé labute sú na vode pri brehu, krídla zvesené do vody a nie sú ok. Bol som ich zobrať. Pipo bol na tom veľmi zle, už sa nedožil liečenia. Druhá labuť dostala infúziu, aj sa zdalo, že je na tom lepšie, no o druhej v noci uhynula," píše sa na stránke na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Štrkovecké

"Teraz som vybavoval vyšetrenie na Štátnom veterinárnom ústave, skúsime zistiť príčinu smrti. Osobne by som to tipol na otravu z jedla, možno ich niekto kŕmil niečím nevhodným. Je tam asi 40 iných labutí a tie sú v poriadku, to by vylučovalo problém s vodou, napríklad botulizmus. Porybný si nevšimol nič nezvyčajné," informovalo Štrkovecké jazero.

Môžu za to opäť ľudia?​

Pani Janka, ktorá stránku Štrkoveckého jazera spravuje u ž dávnejśie informovala a upozorňovala ľudí na to, aby labude a iné vtáky neprikrmovali pečivom, pretože to môže spôsobiť ich smrť. Avšak, ľudia sú sebeckí a nezodpovední a nerešpektovali ich. Pani Janka informovala, že pravidelne nachádzala v blízkosti vody plasty či pečivo.

Zdroj: Facebook-Štrkovecké jazero

Či však aj mladý Pipo s ďalším mláďaťom doplatili na ľudskú hlúposť, jasné nie je. "Možno sa tam nejakí návštevníci zastavili cez víkend a dali labutiam to, čo mali pri sebe, čo je zvyčajne čerstvé pečivo. Ale je to len špekulácia. Neviem ešte čo gunár. Včera som tam na vode videl dospelú labuť, ale bol večer, málo svetla, neviem či to bol on. Ešte zistím. Mrzí ma to, nemalo to skončiť takto zle," dodali na stránke.