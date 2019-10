Meteorológovia zverejnili prvú predpoveď pre nadchádzajúcu zimu: Takéto počasie čaká Európu!

BRATISLAVA - Dlhodobé predpovede nie sú práve presné, ale meteorológovia na základe určitých modelov a trendov vedia určiť aspoň, akým smerom by sa malo počasie na tom ktorom kontinente uberať. Sezónna predpoveď tak nevie predvídať, aká bude teplota 28. januára 2020 popoludní v Paríži, ale môže zistiť napríklad, aký by mal byť tlak vzduchu v januári, či vyšší alebo nižší, ako je dlhodobý priemer. Aj od toho sa odvíjajú ďalšie informácie o tom, ako by mala vlastne zima vyzerať.

Odhad zostavil na základe meteorologických modelov web Severe Weather, ktorý sa opiera aj o zatiaľ najpresnejší, respektíve dlhodobo najúspešnejší model Európskeho centra pre strednodobú predpoveď (ECMWF).

Ten podľa portálu tn.cz počíta s tým, že zatiaľ čo nad Atlantikom bude oblasť nižšieho tlaku vzduchu, nad Európou bude oblasť vyššieho tlaku vzduchu. To znamená, že v Európe by mala byť zima skôr mierna, kedy bude vzduch na kontinent po väčšinu obdobia prúdiť od západu a juhozápadu a do Európy prinesie teplý vzduch z Atlantiku a Stredomoria.

Zdroj: Sewere Weather

Túto víziu potvrdzuje aj model zverejnený britskými meteorológmi, ktorí odhadujú rovnaký vzorec prúdenia vzduchu, a teda aj miernejšiu zimu v Európe. Rozdiel je v tom, že kým ECMWF predpokladá rozsah tlakovej níže len k brehom Kanady, britskí meteorológovia počítajú s oveľa väčším rozsahom, to ale ovplyvní počasie prevažne v severnej Amerike.

Aj keď model zverejnený čínskym meteorologickým ústavom rovnako počíta s tlakovou nížou nad Atlantikom, ďalšiu vidí tiež nad východnou Európou a Ruskom. "To by mohlo znamenať podpriemerné teploty aj v týchto regiónoch, a tiež čiastočne v strednej Európe, ale teplotný výhľad to nezohľadňuje," upozorňuje web Severe Weather. Čiže pre náš región sa ráta skôr s teplotami v rozmedzí 1 až 2 stupňov nad dlhodobým priemerom.

Zdroj: Getty Images ​

Milovníci zimy si však tiež môžu prísť na svoje, keďže medzi teplejšími dňami sa nájdu určite aj tie chladnejšie. V preklade to znamená toľko, že napríklad zo zvyčajných 20 dní sneženia, bude takých dní len 8 či 10. Modely nehovoria o tom, aké bude počasie po celé tri mesiace, ale ako môže vyzerať 40-60% času.