Veľká PREDPOVEĎ počasia pre Európu: Krásny začiatok jesene na Slovensku a potom... radikálna zmena!

BRATISLAVA - Aj keď sa väčšina z nás teší ešte na to, ako si užije posledné týždne prázdnin a dovoleniek, čas neúprosne beží a čoskoro k nám zavíta babie leto a jeseň. Podľa dlhodobej predpovede, ktorú zverejnil meteorologický portál AccuWeather, to vyzerá, že si na našom území užijeme celkom príjemné teploty až do novembra, kedy má prísť k radikálnej zmene. Studený vzduch, ktorý k nám bude prúdiť od východu, prinesie nielen ochladenie, ale údajne dokonca aj sneh.

Podľa odborníkov sa v oblasti od Francúzska po Poľsko, vrátane Slovenska, môžu obyvatelia po intenzívnych letných horúčavách pripraviť na príjemný a suchý začiatok jesene. Keďže teploty sa budú pohybovať nad dlhodobým priemerom, v septembri a októbri bude počasie priať aktivitám vonku. Meteorológ Tyler Roys z AccuWeater dodal, že takéto podmienky môžu viesť k vysokej návštevnosti na tradičných jesenných jarmokoch v celom regióne.

V septembri teda môžeme očakávať, že sa teploty u nás budú pohybovať od 20 do 25 stupňov Celzia. Samozrejme, v októbri a novembri budú postupne klesať, no slnko má stále v popoludňajších hodinách poskytovať dostatok tepla napríklad na prechádzky či výlety do prírody.

Zdroj: accuweather.com

Od druhej polovice novembra však už treba rátať s prudkou zmenou, pretože do Európy má začať prúdiť studený vzduch z Ruska. Dostať sa môže až do Nemecka a prinesie so sebou výrazné ochladenie. Nízke teploty a studený front zvýšia aj pravdepodobnosť sneženia, a to nielen na horách. V nížinách sa snehové vločky môžu miešať s dažďom, alebo vytvoriť aj súvislú snehovú pokrývku. Nadpriemerné sneženie sa v novembri očakáva v celej východnej Európe.

V globále však suchá jeseň narobí problémy poľnohospodárom vo Francúzsku a v Nemecku. Zatiaľ čo podmienky pre Poľsko, Bielorusko či Česko budú veľmi priaznivé a prospešné pre úrodu.

Búrky a veterné smršte vo Veľkej Británii a okolí

Ak sa chystáte na jeseň na návštevu Veľkej Británie, Írska, Holandska či Dánska, nemajú pre vás meteorológovia z AccuWeather dobré správy. Toto obdobie so sebou totiž prinesie do spomínaných krajín veľa búrok s prudkým vetrom, ktoré môžu mať za následok výpadky elektrickej energie, zosuvy pôdy, neprejazdné cesty a hrozí aj riziko bleskových záplav. Problémom je aj to, že stromy budú mať na sebe stále značné množstvo lístia, čo zvyšuje šancu na ich poškodenie a vplyv na dopravu.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/Suo Takekuma/Kyodo News via AP

Okrem rizika veterných šmrtí však oblasti od severného Francúzska po Britské ostrovy hrozia aj jedna či dve posttropické búrky z Atlantického oceánu. Najväčšia pravdepodobnosť ich výskutu bude v mesiacoch september a október. Odborníci to však nevidia až tak čierne, napriek nepriazni počasia sa stále vyskytne niekoľko úsekov suchého a mierneho počasia, ktoré sa budú vyznačovať slnečnou oblohou a teplotami približujúcimi sa k normálnym hodnotám pre dané ročné obdobie.

Pre milovníkov tepla je vhodný Pyrenejský polostrov

Ak máte radi teplo a chcete si ho v Európe vychutnávať, čo najdlhšie, bude pravdepodobne najlepšou voľbou, ak sa uchýlite do Španielska či Portugalska, alebo ešte do úvahy pripadá aj juh Francúzska. Netreba však otáľať príliš dlho a prípadnú dovolenku si radšej naplánovať na september, hoci suché a teplé počasie stále so sebou nesie aj riziko možných požiarov.

Ilustračné foto Zdroj: gettyimages

Výrazná zmena počasia má prísť v októbri, keď na poloostrov dorazia búrky od Atlantiku, ktoré síce so sebou prinesú potrebné zrážky, ale zároveň zvýšia riziko bleskových záplav. Najmä cez severné Portugalsko a severozápadné Španielsko sa môžu prehnať búrky s prudkým vetrom spôsobujúcim škody. S občasným dažďom potom treba na Pyrenejskom polostrove rátať aj v novembri.

Taliansko a Balkánsky poloostrov sa majú pripraviť na záplavy

Silné búrky zasiahli počas leta viaceré miesta od Talianska po Rumunsko či Grécko a táto hrozba pretrvá aj počas septembra. Pomaly sa pohybujúce búrkové systémy so sebou prinesú niekoľkých dní silných zrážok schopných vyvolať bleskové záplavy a zosuvy pôdy. Aj keď sa bude neskôr riziko silných búrok znižovať, naďalej treba v októbri a novembri rátať miestami s výdatným dažďom. Celkovo sa očakáva, že počas sezóny zostanú teploty blízko úrovne alebo mierne pod dlhodobým priemerom.

Ilustarčné foto Zdroj: Twitter/Aaj News Urdu

Aj tu sa na záver jesene treba pripraviť na hrozbu prílevu studeného vzduchu zo severu a východu, ktorý so sebou prinesie sneženie do Maďarska, Rumunska, Srbska a nakoniec Bosny a Hercegoviny. Podľa meteorológa Tylora Roysa budú mať takéto výkyvy počasia pravdepodobne negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a vonkajšie aktivity v celom regióne.