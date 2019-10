Najsuchším mesiacom bol zatiaľ apríl: Najviac postihnuté sú južné oblasti Slovenska

Problémom je aj stav podzemnej a povrchovej vody. Apríl je mesiac, keď sa očakávajú zvýšené odtoky vody a príroda si robí zásoby na ďalšie obdobie. Podľa riaditeľky úseku hydrologickej služby SHMÚ Jany Poórovej k odtokom došlo už v januári, čo je pre prírodu problém. "Je to klimatický rozdiel. Voda odtečie, pretože nestihne preniknúť do pôdy. Tak vlastne klesá podzemná voda," vysvetľuje. Hydrológovia chcú teraz zistiť, či bolo tohtoročné sucho extrémom, alebo sa z neho stane zákonitosť.

Najviac postihnuté suchom sú podľa Poórovej južné oblasti Slovenska, ktoré sú dlhodobo suché a citlivo reagujú na zrážky. Avšak sucho sa tento rok objavilo aj v severných oblastiach. "Suché roky sa nám po roku 2000 objavujú čoraz častejšie. Častejšie sa vyskytuje malá vodnosť, čo znamená, že vody je výrazne menej, ako je jej priemer v danom období, a tak sa nám znásobuje počet suchých období," poznamenala Poórová.

Klimatológ Pavol Faško pripomína, že sucho bolo aj v minulosti, napríklad v rokoch 1992, 1994, 2000. "To boli prípady, keď sa sucho u nás prejavilo, ale vždy to bola iba nejaká prechodná záležitosť, ktorá sa vývojom počasia znormalizovala," hovorí. Od roku 2015 je to však situácia, s ktorou nemá Slovensko veľa skúseností. Sucho a deficit zrážok sa podľa klimatológa prenáša z jedného roka do druhého, a stav sa postupne zhoršuje.

Pavol Faško Zdroj: SITA/Branislav Bibel

"Sucho je nepriaznivé aj pre poľnohospodárov. Vravia, že sa im niektoré plodiny neoplatí pestovať. Zavlažovanie je nákladné a realizácia plodín nie je zaručená na takej finančnej úrovni, ako by očakávali," uvádza Faško. Poznamenáva, že farmárom v Podunajskej nížine sa tak napríklad neoplatí pestovať zemiaky. V Čechách bol podľa Českého hydrometeorologického ústavu najsuchší mesiac august.