Jankovská by nemala vykonávať sudcovské povinnosti, tvrdí Most-Híd: Svojej funkcie by sa mala vzdať okamžite

Marian Kočner a Monika Jankovská

BRATISLAVA – Po dobu, kým nebude známe právoplatné rozhodnutie súdu, by nemala bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská vykonávať sudcovské povinnosti a svojej funkcie by sa mala vzdať okamžite. Uviedla to koaličná strana Most-Híd.