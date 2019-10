Drsné reakcie na Jankovskej komunikáciu s Kočnerom: Mali by ju okamžite obviniť, vyhlásil Gál

Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála by mali Jankovskú okamžite obviniť. "Prečítal som si dnešnú medializovanú údajnú komunikáciu medzi bývalou štátnou tajomníčkou MS SR Monikou Jankovskou a Mariánom Kočnerom. So znepokojením musím skonštatovať, že ide o závažné informácie. Ak je pravdou to, že tieto prepisy sú poskytnuté médiám z trestných spisov, a teda nimi disponujú orgány činné v trestnom konaní, mali by okamžite vzniesť obvinenie," ​povedal Gál.

SaS hovorí o organizovanom zločine na justíciu

Podozrenia, ktoré plynú zo zverejnenej komunikácie bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti a súčasnej sudkyne Moniky Jankovskej s Marianom Kočnerom, dokazujú podľa predsedu SaS Richarda Sulíka vplyv organizovaného zločinu na justíciu.

„Kým justícia nebude očistená, občania Slovenska už nikdy nebudú veriť, že pred súdom bude o ich prípadoch rozhodnuté nezávisle a spravodlivo. Dokiaľ existuje možnosť, že akýkoľvek súdny prípad rozhoduje sudkyňa Jankovská alebo iní sudcovia, o ktorých prepojeniach na mafiu zatiaľ nevieme, nie je možné Slovensko považovať za právny štát,“ povedal poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik.

Podľa informácií z Kočnerovej Threemy Monika Jankovská klamala o návšteve u Radomíra Bžána v Chorvátsku a spolu s Kočnerom sa snažila ovplyvňovať sudkyňu Zuzanu Maruniakovú v prípade kauzy zmenky. „Je jasné, že Jankovská nekonala bez komplicov v rezorte spravodlivosti. Je treba venovať pozornosť pôsobeniu predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského. Podľa Kočnerovej Threemy bolo prijatie za sudkyňu Maruniakovej zariadené a členom výberovej komisie bol práve Sádovský. Ten sa svojím nehoráznym a trestné konanie ovplyvňujúcim listom obrátil na Súdnu radu so sťažnosťou kvôli odoberaniu telefónov sudcom, ako keby mal ktokoľvek iný možnosť také niečo proti konaniu NAKA urobiť,“ upozornil tímlíder SaS pre spravodlivosť Alojz Baránik.

Prepojenie Sádovského na Bžána bolo podľa Baránika zdokumentované bez toho, aby ho bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská nabrala odvahu odvolať. „Sádovský tiež protiprávne prijal Jankovskú za sudkyňu na krajský súd skôr, ako jej uplynula zákonná lehota po skončení pôsobenia na poste štátnej tajomníčky. A korunu všetkému nasadila predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková, ktorá Jankovskú navrhla za kandidátku na ústavnú sudkyňu,“ pripomenul Baránik.

Strana SaS vyzýva orgány činné v trestnom konaní, aby stíhali všetkých sudcov v súlade s tým, čo indikuje komunikácia s Marianom Kočnerom – a to bez rozdielu na to, o ako vysokopostavené osoby v súdnom systéme ide. „Taktiež vyzývame ministra spravodlivosti Gábora Gála, aby v súlade s jeho právomocami odvolal Ľuboša Sádovského z postu predsedu Krajského súdu v Bratislave. Vyzývame aj predsedníčku Súdnej rady SR rady Lenku Praženkovú, aby sa do ukončenia súvisiacich vyšetrovaní vzdala svojho postu,“ uzavreli liberáli.

Vymeniť jednu figúrku nestačí, reaguje PS/SPOLU

Kauza mobilov odobratých bývalej štátnej tajomníčke Jankovskej a ďalším sudcom sa nesmie skončiť iba odchodom Jankovskej z postu štátnej tajomníčky, tvrdí koalícia PS/SPOLU.

"Vymeniť jednu figúrku nestačí, očakávame rázne kroky voči sudcom, ktorí mohli patriť medzi Kočnerových ľudí. Musíme postupne z verejného života vymeniť všetkých ľudí, ktorí s Kočnerom spolupracovali alebo mu kryli chrbát. Z nových informácií, ktorými disponujú média, je zrejmé, že Kočner riadil Jankovskú aj sudkyňu Zuzanu Maruniakovú," píšu v reakcii PS/SPOLU.

Podľa nich prvým a nevyhnutným krokom na dosiahnutie spravodlivosti musí byť zastavenie činnosti sudcov a sudkýň, na ktorých padá tieň podozrenia. "Konať môžu a musia minister spravodlivosti aj predsedníčka Súdnej rady. Ich správanie ale vyzerá tak, že ak by mali záujem podozrivé osoby chrániť, nekonali by inak. Minister Gál nekonal a bránil pani Jankovskú do poslednej chvíle. Nekoná ani teraz, hoci má možnosť iniciovať voči dotknutým sudcom disciplinárne konanie," hovoria.

Ako sa má človek dovolať spravodlivosti? ​

Zverejnené informácie o tom, že bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, v súčasnosti opäť sudkyňa, inštruovala inú sudkyňu ako svoju podriadenú, aby rozhodovala a manipulovala proces v prospech mafiána Mariana Kočnera, sú skutočne šokujúce. Uviedla v tlačovej správe strana Borisa Kollára Sme rodina.

"Navyše to vôbec nevyzerá na prvú podobnú akciu tohto štýlu. To, že sa takéto veci dejú, nie je pri súčasnom stave spoločnosti až tak prekvapivé, hrôzostrašný je ten rozmer a konkrétne detaily. Ako sa má bežný človek dovolať spravodlivosti, ak súdy a vysokí predstavitelia justície fungujú štýlom veľmi nebezpečnej zločineckej skupiny?" pýta sa Sme rodina.

"Rovnosť pred zákonom a právo na spravodlivý proces predstavujú základné charakteristiky fungujúceho právneho štátu. Chceme, aby sa každý občan bez ohľadu na svoje postavenie, zárobkové a majetkové pomery vedel domôcť svojho práva bez zbytočných prieťahov. Súčasný stav je totiž neudržateľný. Je to tak už dlho, ale teraz to musí vidieť už skutočne každý. Poďme s tým konečne niečo urobiť!" dodali kollárovci.

Začnite konať, vyzýva Beblavý

"Pani Jankovskej a ďalším sudcom a sudkyniam, ktorí podľa zverejnenej komunikácie slúžili Kočnerovi, musí byť okamžite pozastavený výkon funkcie. To je civilizačné minimum na to, aby sme sa ďalej mohli v tejto obludnej kauze baviť o ich prípadnej vine či nevine. Ak pre niečo v našom vesmíre existujú disciplinárne konania, tak je to podozrenie, že mafián cez štátnu tajomníčku ovplyvňuje rozhodnutia súdov," napísal na sociálnej sieti Miroslav Beblavý.

Fico je na potápajúcej sa lodi, napísal Šeliga

Od sudkyne a kandidátky na sudkyňu Ústavného súdu by sme mali očakávať morálnu čistotu a pevný charakter, no ukazuje sa, čo sme si nevedeli predstaviť ani v našich najtemnejších predstavách - podľa uverejnených správ sa zdá, že Monika Jankovská skutočne bola spolu s Kočnerom uprostred mafiánskych vybavovačiek pri znásilňovaní spravodlivosti. Píše Juraj Šeliga na sociálnej sieti.

Môžeme hovoriť o zlyhaní štátu, vyhlásil Hlina

"Ešte niekto pochybuje o tom, že zmena musí prísť? Ešte niekto veri tomu, že Smer sa dá zmeniť? Jankovská bola nominantkou Smeru. Monika Jankovská je sudkyňa na krajskom súde. Ako majú ľudia veriť v spravodlivosť? Ako chcete od ľudí, aby dodržiavali zákony? Ako chcete, aby platili dane, keď po tom všetkom, čo doteraz vieme je pani Jankovská stále sudkyňa. Ako koná súdna rada? Súdna rada môže pozastaviť výkon funkcie sudcu. Ako koná minister spravodlivosti? Ak Jankovská vstúpi do budovy krajského súdu po tom všetkom čo vieme ako sudkyňa, môžeme hovoriť o totálnom zlyhaní štátu. Žiadame kompetentných, aby v tejto veci konali," napísal Hlina. S tým, že ak sa tak nestane, tak zachvíľu ich 3D Team predstaví čo v takom prípade.