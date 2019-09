Súdna rada nepozná mená sudcov, ktorým zobrala NAKA telefóny

Mená konkrétnych sudcov má Súdna rada z listu predsedu Krajského súdu v Bratislave Ľuboša Sádovského, avšak prokuratúra ich nepotvrdila. "Nemyslím si, že v tomto štádiu môžeme predvolať konkrétnych sudcov," uviedla členka Súdnej rady Marcela Kosová. Podľa viacerých členov neexistuje zákonná možnosť, na základe ktorej by si mohli predvolať dotknutých sudcov. Problémom ich prípadného verejného vypočutia by bolo aj porušenie právnej zásady, podľa ktorej nikto nemá povinnosť sám seba usvedčovať.

Na druhej strane boli argumenty viacerých členov, kedy by mohli byť sudcovia pozvaní na Súdnu radu, kde by mohli dobrovoľne očistiť svoje meno. Počas diskusie členov Súdnej rady padla aj otázka, či je v zmysle trestného práva voči sudcom dôvodné podozrenie. To podľa predsedníčky Súdnej rady Lenky Praženkovej vždy zakladá vznesenie obvinenia, čo sa v tomto prípade zatiaľ nestalo, čiže dôvodné podozrenie nie je možné konštatovať.

Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý reagoval na list predsedníčky Súdnej rady SR, tvrdí, že nie je možné poskytnúť informácie k prípadu zaistených telefónov vzhľadom na to, že sa nevedie trestné stíhanie voči žiadnej konkrétnej osobe. V otázke pozastavenia výkonu funkcie dotknutým sudcom reagovali členovia Súdnej rady v súlade s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd), ktorý tvrdil, že na pozastavenie funkcie je potrebné, aby bol niekto obvinený.

Debata o otázke odobratia mobilných telefónov sudcom naďalej pokračuje diskusiou členov Súdnej rady. Polícia vykonala v auguste zaisťovacie úkony v trestnej veci týkajúcej sa korupčnej trestnej činnosti a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Národná kriminálna agentúra zasahovala v súvislosti so zaistenými správami, ktoré nešpecifikovala. Mobilný telefón odovzdala polícii už bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD), zaisťovacie úkony sa mali týkať aj sudcov okresných a krajských súdov a jedného prokurátora.