Slovenskú bryndzu stiahli z trhu: Obsahovala nebezpečný patogén, ak ju máte doma, nejedzte ju!

BRATISLAVA – Naša domáca bryndza je probiotická bomba. Pri jej kúpe by sme však mali byť obozretní. Ak ste siahli po jednej z bryndzí, ktorú donedávna predával reťazec Tesco, zbystrite pozornosť. Bola v nej totiž zistená listéria. Baktéria môže vyvolať horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou.

Inšpektori zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR v rámci vlastnej kontroly prevádzkovateľa Syráreň Havran a.s. v Senici odobrali vzorku výrobku "Tesco bryndza plnotučná 125 g" s číslom šarže L01084 a dátumom spotreby do tohtoročného 13. apríla. Výrobcom uvedeného mliečneho výrobku je senická Syráreň Havran a.s. a dodávateľom kežmarská Tatranská mliekareň a.s.

Dôvodom stiahnutia danej suroviny z trhu je nález baktérie, ktorá je pre človeka patogénna. „Vo výrobku bol zistený pozitívny nález Listeria monocytogenes. Dodaná vzorka nie je v súlade požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny,“ informuje ŠVPS SR na svojej stránke.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Surovina pochádzala z dvoch salašov. Jedným je Ing. Peter Hradiský HAMSTRA v Levoči a druhým MM AGROSPOL, spol. s.r.o. vo Valaskej. Bryndza vyrobená z uvedenej šarže bola distribuovaná do Českej republiky a v rámci Slovenska a to aj pod inými názvami. Všetky výrobky s dátumom spotreby 13. apríla 2019 sa sťahujú z trhu.

Čo je zdrojom nákazy?

Listeria monocytogenes je pre človeka patogénna. Je odolná voči vysušeniu, zmrazeniu a ľahko priľne na technologické materiály (guma, sklo, kov). Tejto baktérii sa dobre darí pri teplotách 1 až 40 °C, pričom najlepšie podmienky pre svoj rast má pri teplotách 30 až 37 °C. Zdrojom nákazy pre človeka sú hlavne zvieratá, svalové mäso, klobásy, plesňové zrejúce syry, nepasterizované mlieko, ovčí hrudkový syr a bryndza z nepasterizovaného ovčieho mlieka, údené lososy, vákuovo balené filety z lososov; pre zvieratá nesprávne fermentovaná siláž. Takisto môže byť zdrojom nákazy čerstvá zelenina (zeler, paradajky, šalát), ktorá bola prihnojovaná čerstvým hnojom.

Zdroj: Getty Images

Ako sa ochorenie prenáša?

Listeria monocytogenes spôsobuje ochorenie, ktoré nazývame listerióza. Na človeka sa prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní, pri pôrodoch. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznica, tráviaca a dýchacia sústava. Inkubačný čas je 1 až 4 týždne. Pri vrodenej forme ide o intrauterinnú infekciu, ktorá sa prejavuje potratom, predčasným pôrodom, pôrodom mŕtveho plodu alebo exitom novorodenca. Príčinou je rozsev miliárnych nekróz najmä v pečeni, nadobličkách, pľúcach a slezine.

Zdroj: Getty Images

Ako sa ochorenie prejavuje?

Získaná Listeria m. sa nemusí klinicky prejaviť. Pri požití kontaminovanej potravy alebo vody sa môže vyvinúť horúčkovité ochorenie podobné týfusu, so zväčšenou slezinou, výražkami a leukopéniou. Niekedy sa môže ochorenie prejaviť ako ťažká hnisavá meningoencefalitída alebo ako nekrotická angína so zdurením podčeľustných uzlín pripominajúcu infekčnú mononukleózu.

Pri všetkých prejavoch choroby je rozhodujúci imunitný stav a vek človeka. Najviac sú ohrození starší ľudia, tehotné ženy a ľudia so zníženým imunitným systémom.