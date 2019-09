Prekvapenie z parlamentu! Budúci rok by mohla klesnúť daň na 15%, koho to poteší?

Novela z dielne SNS je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Cieľom novely zákona je zavedenie zníženia sadzby dane z príjmov právnických osôb, ktoré je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR. Baláž vysvetlil, že nižšia daň sa má týkať obratu do 100-tisíc eur preto, aby bol systém transparentný.

Rozdielne názory

Poslanec OĽaNO Eduard Heger sa obáva toho, či sa firmy v dôsledku podmienky obratu nebudú "štiepiť", aby mali nárok na nižšiu daň. „Budeme sledovať pozorne, akým spôsobom sa bude vyvíjať trh, a sme otvorení diskusii a prípadnej zmene. Našou ambíciou bolo dať čo najvyšší strop, aby sa to dotklo čo najviac firiem a podnikateľov. Nemyslím, si že veľké spoločnosti budú deliť svoje firmy, je to aj administratívne náročné,“ oponoval Hegerovi Baláž.

Heger sa tiež pýtal na to, či dodatočný vplyv tohto opatrenia v objeme 42 miliónov eur počíta aj s možným delením firiem, teda negatívny vplyv opatrenia by mohol byť vyšší. „Myslíme si pravý opak. Firmám sa už neoplatí optimalizovať svoj daňový základ, radšej zaplatia daň vo výške 15 %, ako by mali optimalizovať. Ja si myslím, že nebude dokonca taký výpadok, ako je napočítaný, a možno to prinesie aj vyšší príjem do rozpočtu z dôvodu zníženia dane a menšieho špekulovania podnikateľov,“ tvrdí Baláž.