Užite si slnko, po víkende príde ZVRAT: V tento deň sa ochladí o viac ako 10 stupňov!

BRATISLAVA - Čaká nás predĺžený víkend. Z predpovede meteorológov vyplýva, že nám ho spríjemní veľmi pekné letné počasie. Pršať by nemalo a denné teploty by mali vystúpiť aj nad tridsať stupňov. Podľa meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu by malo byť najteplejšie v sobotu. V tento deň hlásia až 34 stupňov. Po víkende sa však situácia zmení. V utorok sa môže ochladiť až o viac ako desať stupňov.

Dnes do strednej Európy zasahuje od severozápadu až západu výbežok tlakovej výše.

Meteorológovia hlásia slnečno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29, na Orave a pod Tatrami väčšinou bude okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 m by malo byť okolo 14 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor s rýchlosťou 5 až 20 km/h, pričom večer zoslabne.

V piatok od severu bude do strednej Európy zasahovať okraj brázdy nízkeho tlaku vzduchu a po jej prednej strane k nám začne od juhozápadu prúdiť teplejší vzduch. Súčasne postúpi cez Poľsko ďalej na východ rozpadávajúci sa studený front, ktorý čiastočne ovplyvní počasie aj u nás.

Zdroj: SHMÚ

V noci bude jasno, prípadne sa vyskytne len malá oblačnosť. Cez deň bude postupne od severozápadu polooblačno až oblačno, popoludní sa vo východnej polovici môžu ojedinele objaviť prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10, v údoliach väčšinou na 10 až 6 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 28 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami bude okolo 26 stupňov. V noci bude fúkať slabý, cez deň postupne juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h.

V sobotu v brázde nízkeho tlaku vzduchu sa bude nad strednou Európu vlniť studený front a pred ním k nám vyvrcholí prílev teplého vzduchu od juhozápadu.

Zdroj: SHMÚ

Opäť bude polooblačno až oblačno, miestami sa prechodne vyskytne zmenšená oblačnosť, pričom ojedinele hrozia prehánky či búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 17 až 12, v údoliach bude miestami okolo 10 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34, na Orave a pod Tatrami bude okolo 27 stupňov. V noci bude fúkať slabý, cez deň postupne juhozápadný až západný vietor s rýchlosťou 15 až 35 km/h, v nárazoch miestami okolo 55 km/h.

V nedeľu zvlnený studený front prejde cez naše územie ďalej na juhovýchod a za ním k nám začne od severozápadu prúdiť chladnejší vzduch.

Zdroj: SHMÚ

Malo by byť prevažne oblačno, prehánky alebo búrky sa vyskytnú iba ojedinele. Najnižšia nočná teplota klesne na 18 až 13, v Žilinskom kraji a na Spiši bude okolo 11 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 25 až 30, na severe bude miestami okolo 23 stupňov.

Po víkende nás čaká teplotne podpriemerné počasie

Vyhliadka na nasledujúce pracovné dni však naznačuje, že sa ochladí. Podľa iMeteo.sk jestvuje vysoká pravdepodobnosť toho, že nás čaká teplotne podpriemerné počasie.

„To sa premietne aj na teplotách vo výške 2 metre. Ak by sa očakávaný vývoj naplnil, tak denné teploty by mali byť v nasledujúcich dňoch nižšie, ako je na súčasnú ročnú dobu bežné. Príčinou by mala byť tlaková níž, ktorá by sa mala nachádzať nad oblasťou Pobaltia a po okraji ktorej by do našej oblasti mal prúdiť od severozápadu až severu chladnejší vzduch,“ vysvetlili meteorológovia.

SHMÚ v pondelok očakáva, že najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29, na severe by malo byť 19 až 24 stupňov. No v utorok by najvyššia denná teplota mala byť 22 až 27, no na severe môže byť 17 až 22 stupňov.