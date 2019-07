PREDPOVEĎ, ktorá poteší: Po chladnom začiatku júla prichádza zmena a príjemné teploty

BRATISLAVA - Po miernom ochladení sa Slovensko opäť dočká výraznejšieho oteplenia. Koncom budúceho týždňa by sa totiž teploty mali znova dostať k 30 stupňom Celzia. Na juhu Slovenska by mohli teploty vystúpiť k 33 stupňom Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

"Spočiatku bude do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše a bude k nám prúdiť vzduch od severozápadu až severu. V druhej polovici budúceho týždňa sa nad strednou Európou bude nachádzať nevýrazná oblasť vyššieho tlaku a najmä cez víkend k nám začne od juhozápadu prúdiť teplý vzduch," píše SHMÚ.

Meteorológovia predpokladajú, že v pondelok (15. 7.) by sa najvyššia denná teplota mala pohybovať v rozpätí od 20 do 27 stupňov Celzia. V utorok a stredu (16. – 17. 7.) by malo byť popoludní približne o jeden stupeň teplejšie. Vo štvrtok a v piatok (18. – 19. 7.) by mala maximálna denná teplota dosahovať 23 až 29 stupňov Celzia. Ešte teplejšie by malo byť cez víkend (20. – 21. 7.) "Počas budúceho víkendu dosiahne najvyššia denná teplota 25 až 31, v nedeľu na juhu až do 33 stupňov Celzia," poznamenáva SHMÚ.

Pondelok

Zdroj: predpovede.topky.sk

V pondelok môžeme očakávať pomerne malú oblačnosť. Teploty sa budú pohybovať od 18 do 25 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor o rýchlosti 1 až 5 metrov za sekundu.

Utorok

V druhý pracovný deň bude pomerne premenlivá, zväčša malá oblačnosť. Západ krajiny ojedinele zasiahnu prehánky. Teploty vystúpia na 26 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou 2 až 6 metrov za sekundu.

Streda

V strede týždňa prichádza jasná obloha. Teploty sa budú pohybovať na maximálnej úrovni 25 stupňov Celzia. Severozápadný vietor bude fúkať rýchlosťou 1 až 5 metrov za sekundu.

Štvrtok

Štvrtkové počasie prinesie tiež jasnú až polojasnú oblohu. Popoludní sa ale ojedinele môžu vyskytnúť prehánky. Teploty sa budú držať na 21 a 26 stupňoch Celzia. Severozápadný vietor bude fúkať o rýchlosti 1 až 4 metrov za sekundu.

Piatok

Záver pracovného týždňa bude v polooblačnom znamení. Popoludní sa očakávajú na viacerých miestach prehánky a búrky. Niektoré môžu byť intenzívnejšie. Fúkať bude južný vietor s rýchlosťou 1 až 5 metrov za sekundu.