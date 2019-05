Zas nás bičujú dažde: VÝSTRAHY pred povodňami rôzneho rozsahu, je známy deň, kedy bude skoro 30!

Meteorológovia vyhlásili výstrahy

Hydrologická výstraha druhého stupňa bola vydaná pre okresy Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Michalovce. Podľa meteorológov zo SHMÚ v nich do 29. mája hrozí povodeň z trvalého dažďa. „Vzhľadom na spadnuté zrážky a výrazný vzostup vodných stavov na Ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na Latorici, s možnosťou dosiahnutia, resp. prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ varuje SHMÚ na svojom webe.

Zdroj: SHMÚ

Rovnaká, no o stupeň nižšia výstraha bola vydaná pre okres Trebišov bez Rožňavy, kde do dnešného večera jestvuje riziko povodne. „Vzhľadom na spadnuté zrážky a hydrologickú situáciu na Ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na Bodrogu, s možnosťou dosiahnutia, resp. prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ upozornil ústav.

Do dnešnej 21. hodiny by malo pršať na celom území Slovenska. SHMÚ v tejto súvislosti vyhlásil prvý stupeň výstrahy pred búrkami. Doplnil však, že okrem Bratislavského, Trenčianskeho, Trnavského a Nitrianskeho kraja by v tých ostatných malo prevládať daždivé počasie až do stredy večera.

Zdroj: SHMÚ

Navyše, vo všetkých okresoch je aj malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 km/h,“ zdôraznil hydrometeorologický ústav s tým, že intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti síce bežná, no môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Zdroj: SHMÚ

„Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov),“ dodal.

Radarová mapa úhrn zrážok, búrok a ich poloha.​

Podľa lovcov búrok sa začali búrky rýchlo vyvíjať a rýchlo naberajú na intenzite. „Najsilnejšie sú zatiaľ v Nitrianskom kraji južne od Nitry, v okolí Nových Zámkov a Komárna a postupujú na sever,“ spresnil portál Severe Weather Slovakia - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku na svojom Facebooku.

Zdroj: FB/Severe Weather Slovakia - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku

Streda

V rozsiahlej brázde nízkeho tlaku vzduchu sa v našej oblasti bude vlniť studený front.

Zdroj: SHMÚ

Bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach bude zasa pršať, vylúčené nie sú ani búrky. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 17 až 22, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na hornom Spiši väčšinou na 12 až 17 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, od západu postupne prevažne severný rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch miestami okolo 50 km/h, pri búrkach ojedinele aj viac. V Banskobystrickom kraji sa očakáva prevažne slabý vietor.

Štvrtok

Počasie v našej oblasti bude aj naďalej ovplyvňovať zvlnený studený front spojený s rozsiahlou brázdou nízkeho tlaku vzduchu vo vyšších vrstvách ovzdušia. Súčasne bude od západu zasahovať do strednej Európy výbežok tlakovej výše.

Zdroj: SHMÚ

Tiež bude oblačno až zamračené a na väčšine územia sa vyskytne dážď alebo prehánky, na východe ojedinele aj búrky. Popoludní čiastočné zmenšovanie oblačnosti a ustávanie zrážok. Najnižšia nočná teplota klesne na 12 až 7, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 14 až 19, v Žilinskom kraji a hornom Spiši bude okolo 12 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch miestami do 55 km/h.

Piatok

Do našej oblasti bude od západu zasahovať okraj tlakovej výše so stredom nad Francúzskom.

Zdroj: SHMÚ

Bude polooblačno až oblačno, na severe a východe prechodne až zamračené. Ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota klesne na 11 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23, na severe bude miestami okolo 16 stupňov.

Cez víkend sa oteplí, zrážky sa vyskytnú už len zriedka

V sobotu bude malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota 13 až 7, najvyššia denná teplota 19 až 25 stupňov. V nedeľu bude taktiež malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najnižšia nočná teplota 14 až 8, najvyššia denná teplota 21 až 27 stupňov.