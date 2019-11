VIDEO Spoločnosti SpaceX vybuchol počas testovania prototyp kozmickej lode Starship

Na videu zo skúšky v zariadení Boca Chica v americkom Texase možno vidieť, ako exploduje vršok prototypu Mk-1 a kryogenický pohon stroja vytvára po jeho okolí obrovský mrak. Podľa spoločnosti však výsledok testu, vzhľadom na to, že testovali natlakovanie na maximum, nebol "úplne neočakávaný".

Prototyp Mk-1 mal v nadchádzajúcich týždňoch začať testovacie lety do výšky 20 kilometrov. Výkonný riaditeľ SpaceX Elon Musk na Twitteri uviedol, že sa tak už nestane a prototyp vyradia.

Kozmická loď Starship a jej nosná raketa Super Heavy by mali byť podľa firmy viacúčelovým dopravným systémom budúcnosti. SpaceX ju plánuje využívať na dopravu ľudí i prevoz nákladu, a to okolo sveta aj vo vesmíre. Stroje by tiež, rovnako ako iné rakety spoločnosti, mali byť na viacero použití a po misiách by mali kontrolovane pristáť. Spoločnosť už pracuje na vývoji ďalšieho prototypu označeného ako Mk-3.