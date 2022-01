Nočná mora astronómov spozorovaná aj u nás: FOTO Zmeny na nočnej oblohe! Na toto si musíme zvykať

BRATISLAVA – Ani prirodzené vesmírne teleso, ani UFO. Muža zaujali nezvyčajné úkazy na nočnej oblohe, rozhodol sa preto podeliť o ne aj na sociálnej sieti. Zaujímalo ho, čoho to bol vlastne v noci svedkom a či má podobnú skúsenosť aj niekto iný. Odpovede dostal ihneď.

Muž spozoroval na nočnej oblohe svetelný úkaz pripomínajúci žiariacu priamku, tá po krátkom čase zmizla. "Postrehli ste niekto túto ´húsenicu´, ktorá sa po krátkej chvíľke rozplynula?," pýta sa vo facebookovej skupine Severe Weather Slovakia. Pridal aj niekoľko záberov zvláštneho úkazu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia

Netrvalo dlho a odpoveď dostal v diskusii pod príspevkom, dokonca opakovane – tá znela Starlink. Ide o projekt aerokozmickej spoločnosti SpaceX, za ktorou stojí dobre známy inovátor Elon Musk. Spočíva vo vynesení tisícok satelitov na obežnú dráhu Zeme s cieľom zabezpečiť takto vysokorýchlostný internet aj na odľahlých miestach planéty, kde nie je prístup k mobilnému signálu či dátam. Do roku 2027 by malo byť takto do vesmíru vynesených až 12 000 družíc. Aktuálne ich už bolo vynesených okolo 2 000.

Je vysoko pravdepodobné, že úkaz, ktorý na nočnej oblohe pozorujú aj Slováci, je práve časť tejto satelitnej konštelácie. To kde sa aktuálne satelity Starlink nachádzajú si môžete pozrieť napríkald na findstarlink.com.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP

Astronómovia majú hlavu v smútku

Na takéto úkazy na nočnej oblohe si tak zrejme budeme musieť zvykať. Nie každému sú však pochuti a už v minulosti sa ozvali najmä astronómovia, ktorí vidia v tisíckach satelitov nad našimi hlavami problém. Podľa nich môže obrovský výskyt satelitov, ktoré majú navyše jas porovnateľný s hviezdami, významne komplikovať skúmanie vesmíru.

Satelitom vytýkali aj to, že sú vysokoreflexné a odrážajú veľa slnečného žiarenia a sú tak viditeľné aj na snímkach z ich teleskopov. Rizikom je aj to, že nebudeme vidieť, čo je za nimi – vrátane vesmírnych telies, ktoré by mohli byť hrozbou pre našu planétu.