Termín vypršal, o talár na Ústavnom súde SR zabojuje 25 uchádzačov

V prvej, februárovej voľbe bolo 40 kandidátov, v druhej voľbe ich bolo 30. Medzi 25 uchádzačmi sú traja uchádzači, ktorí sa v predchádzajúcich voľbách o post kandidáta na ústavného sudcu neuchádzali. Sú to Monika Jurčová, Vieroslav Júda a Patrik Palša.

"Bolo podaných 37 návrhov, tým, že sú tam niektoré návrhy duplicitné, je navrhnutých 25 osôb, ktoré majú záujem uchádzať sa o post kandidáta na sudcu ústavného súdu. Traja sú noví. Dvaja sú z akademickej oblasti a jeden je z advokácie," priblížil Madej. Podľa neho je úlohou parlamentu, aby dokopy zvolil 18 kandidátov. "Dúfam v to, opakovať to donekonečna nie je najlepšia voľba," povedal. Všetkých uchádzačov by mal ústavnoprávny výbor vypočuť 2. a 3. mája. Výbor si podľa jeho slov pripraví aj nové otázky na uchádzačov, ktorí vypočúvanie už v predchádzajúcich voľbách absolvovali.

Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) potvrdil, že klesá počet uchádzačov. "Väčšina mien sa opakuje. Ja obdivujem ľudí, ktorí idú do voľby opakovane, napriek tomu, že už dvakrát neboli zvolení. Vnímam to predovšetkým ako dôsledok prílišnej politizácie procesu voľby kandidátov na ústavných sudcov," povedal Dostál dnes pred novinármi s tým, že viacerí, ktorí do voľby nešli, podľa neho predpokladali, že to bude "čistá politika a nebude to hodnotenie odborných a morálnych kritérií". Obáva sa, že nebude zvolený potrebný počet desať kandidátov.

Podpredseda SNS Tibor Bernaťák verí, že sa podarí zvoliť potrebný počet kandidátov. Zatiaľ však v koalícii o kandidátoch nehovorili, keďže dodnes nepoznali kompletný zoznam uchádzačov. "Za SNS môžem povedať, že sa budeme snažiť," uviedol. Podľa neho je dosť kandidátov na to, aby desať kandidátov dokázali v pléne NR SR zvoliť. "Budeme viesť rokovania a podľa toho sa zariadime," dodal. Zároveň dodal, že rokovania budú najprv na úrovni koalície. "A uvidíme, nevylučujem nejaké rokovania," dodal na margo rokovaní s opozíciou.

Nominovaní sú: Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Monika Jurčová, Vieroslav Júda, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Patrik Palša, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Robert Šorl, Marek Tomašovič a Martin Vernarský.