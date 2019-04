Vypočúvanie kandidátov na policajného prezidenta: Saková oznámi meno po stretnutí s nimi

Na post odporučila odborná komisia súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského, riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici Ivana Piliara a policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka.

Po vypočutí týchto kandidátov príde na rad híring uchádzačov o funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR. Naplánovaný je na popoludnie od 13.00 h. Do ďalšieho výberu na pozíciu šéfa inšpekcie komisia odporučila súčasného viceprezidenta PZ Martina Krčmárika, súčasného riaditeľa úradu Adriána Szabóa a jeho zástupcu a riaditeľa úradu inšpekcie Roberta Zaplatílka.

Voľba policajného prezidenta a šéfa inšpekcie podlieha novým pravidlám. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) by chcela, aby nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie vymenovali do leta tohto roka.

Saková oznámi meno nového policajného prezidenta po stretnutí s kandidátmi

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) oznámi svoju nomináciu na post nového policajného prezidenta v krátkom čase. S oboma úspešnými kandidátmi sa chce najskôr stretnúť. "Som veľmi rada, že brannobezpečnostný výbor veľmi odborne pristúpil k tomu, aby prehodnotil všetkých kandidátov, ktorí boli prihlásení na post policajného prezidenta," povedala v stredu novinárom po výjazdovom rokovaní vlády v Bardejove. Rozhodnutie parlamentného brannobezpečnostného výboru podľa vlastných slov rešpektuje.

Saková vysvetlila, že s kandidátmi sa chce osobne stretnúť, pretože sa nezúčastnila výboru a verejného híringu kandidátov pre výjazdové rokovanie vlády. "Moja prítomnosť by vyvolávala pochybnosti, či som nešla ovplyvňovať poslancov, čo sa týka hlasovania o jednotlivých kandidátoch," doplnila dôvody neúčasti.

Rozdiely medzi vybranými kandidátmi ministerka robiť nebude. "Nemôžem povedať, že za to, že pán Lučanský bol menovaný za dočasného policajného prezidenta, by mal u mňa väčšie šance. Myslím si, že na rezorte pôsobím veľmi dlho a poznám prácu všetkých troch kandidátov, ktorí boli úspešní v prvom kole," pripomenula.

Odporúčajú dvojicu Lučanský - Ševčík

Parlamentný brannobezpečnostný výbor odporúča ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) za nového policajného prezidenta súčasného dočasného šéfa polície Milana Lučanského a policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka. Rozhodli o tom členovia výboru hlasovaním. Riaditeľa banskobystrickej krajskej polície Ivana Piliara výbor neodporučil.

Z dvojice kandidátov má ministerka vnútra vymenovať nového policajného prezidenta. Šéfa polície aj dosiaľ vymenovával minister, ale bez odporúčaní. Podľa nových pravidiel vymenúva na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru.

Nový policajný prezident bude menovaný na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Podľa nových pravidiel ho môže minister odvolať pre závažné dôvody, ktoré však bude musieť odobriť aspoň trojpätinová väčšina členov brannobezpečnostného parlamentného výboru.

Poslancov brannobezpečnostného výboru čaká popoludní ešte vypočúvanie kandidátov na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Odborná komisia do híringu posunula súčasného policajného viceprezidenta Martina Krčmárika, riaditeľa úradu Adriána Szabóa a jeho zástupcu a riaditeľa úradu inšpekcie Roberta Zaplatílka.

Výbor odobril na post šéfa policajnej inšpekcie jej súčasného riaditeľa Szabóa

Parlamentný výbor ukončil dnešné vypočúvanie kandidátov na post šéfa inšpekcie Ministerstva vnútra SR. Poslanci Národnej rady SR odporučili ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD) iba jej súčasného šéfa Adriána Szabóa.

Ako prvý v poradí sa predstavil súčasný viceprezident polície Martin Krčmárik, ktorý pôsobí v Policajnom zbore 23 rokov. Poslancom priniesol vlastnú koncepciu fungovania Úradu inšpekcie rezortu vnútra. "Mám v prípade môjho vymenovania konkrétne ciele a opatrenia, aké by som si predstavoval. Súčasné postavenie inšpekcie je dané a z toho treba vychádzať aj v budúcnosti," povedal Krčmárik. Podľa jeho slov chce v budúcnosti umožniť, aby boli pri prijímaní do inšpekčnej služby rovnaké podmienky pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a tiež pre Colnú správu. V takom prípade Krčmárik očakáva vyššiu flexibilitu v personálnej politike.

Po Krčmárikovi predstúpil pred výbor súčasný šéf inšpekcie Adrián Szabó. "V Policajnom zbore pôsobím už 18 rok, ale považujem sa za človeka nastupujúcej generácie policajtov, ktorí rozmýšľajú progresívne a moderne. Budem sa snažiť v prípade môjho menovania o väčšiu otvorenosť a dôveryhodnosť inšpekcie a pričiniť sa o neustále zlepšovanie podmienok," uviedol Szabó. Za svoje najväčšie úspechy považuje pôsobenie v špecializovaných tímoch, ktoré vyšetrovali zločinecké organizované skupiny. Szabó odpovedal poslancom aj na otázku o údajnom únose Vietnamca. "Tento prípad je v dvoch rovinách. Odmietnutá bola časť o tom, či bol na Slovensku vyrobený falošný pas a rovnako tiež bola odmietnutá časť o tom, že by boli úmyselne zapojení príslušníci slovenských orgánov vedome na tomto skutku," odpovedal Szabó. Pripomenul však, že časť vyšetrovania údajného únosu Vietnamca slovenským vládnym špeciálom z leta 2017 stále pokračuje.

Ako posledný prišiel na verejné vypočutie zástupca šéfa inšpekcie Robert Zaplatílek. Poslancov zaujímali informácie o podvodoch s agrodotáciami na východnom Slovensku. "Boli podniknuté patričné kroky s tým, že to dozoruje Krajská prokuratúra v Trenčíne, aby sa možno pretrhali niektoré väzby. Skôr by som čakal od tých poškodených farmárov nejaký druh iniciatívy. Čo sa týka vyšetrovania, je to veľmi ťažké. Nepracujeme totiž s informáciami, ale s dôkazmi," odpovedal Zaplatílek. Zástupca šéfa inšpekcie pripomenul, že v tomto prípade je zatiaľ jeden policajt obvinený. Poslancov zaujímali aj údajné neoprávnené lustrácie novinárov. Podľa Zaplatílka sú lustrácie v policajných databázach dlhodobým problémom. "Nevyjadrujeme sa k tomu aj preto, aby sa vyšetrovanie neviedlo prostredníctvom médií. V prípadoch sa koná. Lustrácie boli pre mňa osobne dlhodobo problémom. Chcel som zaviesť, aby podobné prípady fungovali na otlačok prsta, aby sa konkrétni ľudia nemohli vyhovárať, že zabudli heslo, alebo sa niekto do systému prihlásil na cudzie meno," odpovedal. Funkčné obdobie nového policajného prezidenta a šéfa inšpekcie má byť štyri roky, o posty sa môžu uchádzať opätovne.

Vypočúvanie na post policajného prezidenta, Ivan Piliar

Parlamentný branno-bezpečnostný výbor vypočul šéfa krajskej polície v Banskej Bystrici Ivana Piliara. Krajský šéf pripomenul, že najväčší problém Policajného zboru je v personálnej politike a nedostatočnom finančnom ohodnotení policajtov. V zbore Piliar pracuje od roku 1990, pričom na to, aby kandidoval na post prezidenta polície, ho oslovil súčasný šéf Milan Lučanský.

"V Policajnom zbore pracujem od roku 1990 a chcem na úvod povedať, že polícia je podľa mňa fungujúci orgán. Áno, máme problémy, ale radikálne zmeny by som nerobil, najväčší problém vidím v stabilizácii v personálnej politike, aby nám neodchádzali šikovní ľudia," povedal na úvod Piliar. Pred parlamentný výbor predstúpi ešte policajný pridelenec v Prahe Ivan Ševčík.

Podľa Piliara má polícia problémy pri takzvanej finančnej flexibilite, keď majú riadiaci funkcionári obmedzené možnosti pri udeľovaní osobných odmien či iných príplatkov. "Je veľký problém vo flexibilite. Odmeny jasne stanovuje legislatíva a pre šikovných ľudí to zrejme nie je dostatočné," povedal Piliar. Poslancov Národnej rady SR zaujímalo napríklad aj to, či by mali policajti - špecialisti vypomáhať svojim kolegom pri bežných činnostiach.

"Každý policajt by mal vykonávať činnosť, na ktorú bol pripravovaný. Problém je v zúfalom personálnom stave, keď sa využívajú aj špecialisti na bežnú činnosť, napríklad v doprave."

Krajský policajný riaditeľ Piliar by výrazné zmeny nerobil ani v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). "Neurobil by som zásadné organizačné zmeny v NAKA. Medzery máme najmä pri špecialistoch, keď do policajného zboru je problematické zohnať solídneho ekonóma alebo experta na počítačovú techniku. Problém preto vidím v tom, čo som hovoril na úvod, teda v nedostatočnom platovom ohodnotení," uzavrel.

Vypočuli aj Ševčíka

Parlamentný branno-bezpečnostný výbor vypočul aj policajného pridelenca v Prahe Ivana Ševčíka. Bývalý vyšetrovateľ a riaditeľ viacerých útvarov Ševčík by v prípade svojho zvolenia na post policajného prezidenta urobil dôkladný audit v polícii či posilnil regionálne štruktúry. Výbor následne po jeho vypočutí hlasoval o tom, ktorých kandidátov posunie na vymenovanie ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD). Výbor odobril súčasného prezidenta Milana Lučanského a Ivana Ševčíka. Popoludní výbor čakajú ešte uchádzači o post šéfa policajnej inšpekcie.

"Každý človek, ktorý nastúpi do funkcie, si musí urobiť dôkladnú analýzu. Veľký ošiaľ vyvolalo Ministerstvo obrany SR, kde sa budú výrazne zvyšovať platové triedy. Je potrebné preto, aby rezort vnútra vstúpil do rokovaní s rezortom financií, aby mohli byť tabuľkové platy v polícii tiež zvýšené. Ak by nám odchádzali kvalifikovaní policajti k armáde len pre peniaze, nebolo by to šťastné," povedal Ševčík.

Podľa jeho slov je potrebné reorganizovať útvary s celoslovenským pôsobením. "Je potrebné porozmýšlať nad reorganizáciou útvarov s celoslovenským pôsobením. Treba zoštíhliť NAKA, jasne určiť pravidlá, čo má tento útvar riešiť. Ďalšou dôležitou podmienkou je, že do NAKA musia byť prijímaní iba takí ľudia, ktorí majú dostatočné skúsenosti," povedal Ševčík. Jeho motivácia stať sa prezidentom Policajného zboru SR je podľa neho kariérna, teda chuť sa niekam posunúť či niečo dosiahnuť v profesionálnom živote.

Ševčík plánuje v prípade svojho menovania posilniť regionálne štruktúry, aby sa občania mohli cítiť bezpečne. "Podľa môjho názoru až 99 percent ľudí na Slovensku nazaujíma iba NAKA, ale bezpečnostná situácia v regiónoch a krajoch. Občanov trápi, či sú v bezpečí ich blízki a majetok. Je potrebné sa podľa mňa zamyslieť aj nad tým, aby neboli všetky celoslovenského útvary iba v Bratislave," doplnil. Podľa Ševčíka by sa pri posilnených regionálnych štruktúrach mohla posilniť nielen spolupráca útvarov, ale aj komunikácia či výsledky v jednotlivých prípadoch.

Za svoj najväčší úspech považuje Ševčík riadenie vyšetrovacieho tímu v prípade Mikuláša Černáka, ktorý si momentálne odpykáva doživotie za viac trestných činov, ale tiež každý prípad, ktorý sa mu podarilo ukončiť návrhom na podanie obžaloby.