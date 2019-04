Premiér chce od Sakovej a Lučanského vysvetlenie: Čo sa dialo s informáciou o talianskej mafii

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) chce od ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) a policajného prezidenta Milana Lučanského, aby sa pozreli na to, ako konala polícia v prípade informácií o Antoninovi Vadalovi, ktoré mali mať už v minulosti. Povedal to pred rokovaním vlády.

"Poprosím dnes pani ministerku aj pána policajného prezidenta, aby sa pozreli, akým spôsobom policajné orgány naložili s prípadnými informáciami napríklad Slovenskej informačnej služby o existencii takýchto ľudí a skupín na východe Slovenska, a akým spôsobom sa riešila, alebo neriešila táto situácia," povedal predseda vlády.

Nemôžeme tolerovať, ak boli ľudia lustrovaní mimo zákonných procesov

Pokiaľ nemajú lustrácie osôb v policajných databázach reálny zákonný základ, je to neakceptovateľné. Uviedol to pred dnešným rokovaním vlády SR premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý zároveň víta postup šéfa polície Milana Lučanského v tejto otázke. Lučanský plánuje v polícii zaviesť systém elektronickej identifikácie, keď sa bude musieť konkrétny policajt prihlásiť pod vlastným menom. Prípady neoprávnených lustrácií boli medializované v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka, ktorý bol sám lustrovaný. Okrem novinárov boli cez databázy vyhľadávaní aj prokurátori či iné osoby.

Denisa Saková a Milan Lučanský Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ak sa tak dialo mimo zákonných procesov, tak je to niečo, čo nemôžeme v polícii ani iných štátnych orgánoch tolerovať. Preto vítam postup policajného prezidenta v týchto záležitostiach, aby sme vedeli v každom momente identifikovať kto a prečo nahliada do štátnych databáz. Kto lustruje koho, prečo a vedeli to vyhľadať aj spätne v prípade potreby," povedal Pellegrini. Prípady neoprávnených vstupov do databáz v súčasnosti vyšetruje Úrad inšpekčnej služby. Na výsledky chce počkať aj policajný prezident Milan Lučanský.

"Prípady sú vyšetrované a je potrebné počkať na výsledky. V súčasnosti pripravujeme viacero opatrení, aby sme takémuto konaniu zamedzili a ja verím, že sa to nebude opakovať," doplnil Lučanský. Lustrácie novinárov označil za zlyhanie.

Policajný prezident je tiež presvedčený, že po skončení vyšetrovania budú vyvodené patričné dôsledky. Prípad vyšetruje inšpekcia ministerstva vnútra. Lučanský priznal, že má okruh mien podozrivých, nechce sa k nim však vyjadrovať.