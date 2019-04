Pri nábore chýbajúcich policajtov môžu okrem platov pomôcť napríklad aj byty, tvrdí Saková

BRATISLAVA - Posledných niekoľko rokov existuje problém s personálnou poddimenzovanosťou Policajného zboru. Skonštatovala to dnes pre médiá ministerka vnútra Denisa Saková.

"Už v roku 2011 bolo systematizovaných 23 000 policajných tabuliek (miest, pozn.) a ich obsadenosť bola iba 21 000 policajtov činných v Policajnom zbore," povedala s tým, že momentálne existuje približne 24 000 policajných miest, pričom obsadených je okolo 22 500. Podľa ministerky je namieste otázka, ako sa bude postupovať pri problematike policajných platov, pričom zdôraznila, že už na začiatku tohto roka sa zvýšili o 10 %."Budúci rok taktiež vieme podľa vyššej kolektívnej zmluvy garantovať ďalší 10 % nárast miezd," povedala Saková

Ministerka sa podľa vlastných slov na túto tému už bavila aj s predsedom vlády Petrom Pellegrinim. "Ako spraviť oveľa motivujúcejší spôsob odmeňovania pre nových policajtov, aby vstupovali do Policajného zboru," uviedla s tým, že v tejto súvislosti rokuje aj s rezortom obrany, aby sa pri zvyšovaní miezd v ozbrojených zložkách postupovalo jednotne. "Aby sme sa nemuseli brániť tomu, že nám z jedného zboru prechádzajú ľudia do iného zboru," povedala s tým, že to nie je otázkou len platového ohodnotenia, ale "komplexu opatrení, ktoré musíme riešiť". Podľa Sakovej je napríklad v tejto súvislosti aktuálna aj otázka bytovej politiky. "Budeme sa ju snažiť riešiť oveľa efektívnejšie v nasledujúcom období," zdôraznila.

Novovymenovaný prezident Policajného zboru Milan Lučanský v tejto súvislosti povedal, že potrebný pre políciu je v súčasnosti nábor odborníkov. "Dnes to nie je len o tom stave, o tých počtoch, ale aj o kvalite a fundovanosti tých mladých ľudí," povedal s tým, že napríklad oblasť počítačovej kriminality alebo analytických systémov si vyžaduje kvalifikovaných ľudí. "Ak nechcete, aby prešli do civilného sektora alebo k iným službám alebo zložkám, je potrebné ich stabilizovať a stimulovať," dodal.