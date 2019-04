FOTO Zásah hasičov v Štrbe: Do potoka Mlynica vteká z diaľnice neznáma látka

ŠTRBA - Na hladine potoka Mlynica v katastri obce Štrba pod Tatrami spozorovali neznámu bielu látku, na mieste sú hasiči. Starosta Michal Sýkora potvrdil, že zrejme ide o splavené nečistoty z diaľnice, ktoré do potoka stiekli po daždi.

„Turista objavil, že je veľa peny v potoku, zalarmoval hasičov, tí potom kontaktovali nás. Ide o lokalitu pod diaľničným mostom a z neho voda potrubím steká cez pole do šachty a odtiaľ je spustená do potoka. Tam sú štyri nádrže na zadržiavanie vody a zrejme, keď sa preplnia, tak potom ten vrch preteká do potoka,“ ozrejmil Sýkora.

Zdroj: Facebook/Prezídium HaZZ

Podľa neho ide podľa všetkého o cestársku soľ, ktorá ešte bola na vozovke a pri daždi ju z cesty zmylo. Nečistotu v potoku objavili ešte pred obedom, stále tam zasahujú hasiči s viacerými kusmi techniky, ktorí sa ju snažia odtiaľ dostať.

„Neviem, aký majú na diaľnici filtračný a čistiaci systém, to budú musieť preveriť a urobiť s tým niečo,“ konštatoval starosta. Podľa neho sa niečo také stalo prvýkrát, odkedy je diaľnica pri Štrbe postavená. Určite sa bude zaujímať o to, či sa podobná situácia môže v budúcnosti zopakovať.

„Na mieste momentálne zasahuje 15 hasičov. Hneď po príchode na hladinu osadili norné steny s použitím sorpčného materiálu na zamedzenie ďalšieho rozširovania neznámej látky. Pri udalosti zasahujú príslušníci z Popradu, Mengusoviec a Levoče, na miesto smeruje aj chemické družstvo zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom,“ doplnila hovorkyňa prezídia HaZZ Zuzana Farkasová.

Zároveň ubezpečila, že namerané hodnoty pH sú v norme a životné prostredie tak nie je ohrozené.