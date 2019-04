Bratislavčania zúria, po zistení na FOTO radšej presedlajú na MHD, nový cenník bajksharingu!

Z dôvodu, že od prvého apríla už nie je obľúbená služba zdieľaných bicyklov v skúšobnom režime, pre Slovnaft BAjk platí nový cenník na tohtoročnú cyklistickú sezónu.

Stovky ľudí však cena na jeden deň pobúrila. Žlté bicykle totiž od prvého apríla možno využívať prostredníctvom troch programov. Ročný vyjde užívateľa na 29,40 eura, mesačný stojí 9 eur a denný program 6 eur.

Ročný a mesačný paušál zahŕňa neobmedzený počet jázd do 30 minút a kredit v hodnote 0,6 eura. Jazdy dlhšie ako pol hodinu sú spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy a odpočítavajú sa z kreditu. Ten je po vyčerpaní potrebný dobiť.

Zdroj: FB/Slovnaft BAjk

Hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár dané ceny odôvodnil tým, že užívatelia budú mať k dispozícii viac bicyklov a do novej sezóny sa podarilo vychytať mnohé "detské choroby", ktoré identifikovali počas testovacej prevádzky. „Nový cenník odráža to, čo sa predpokladalo už od začiatku, a síce, že po úvodnej testovacej fáze, počas ktorej sa dalo BAjkovať len za 1 euro, sa poplatky za využívanie služby dostanú na úroveň zodpovedajúcej hodnote tejto služby,“ doložil Molnár, ktorý obyvateľom hlavného mesta, čo Slovnaft BAjk využívajú ako doplňujúcu formu prepravy k verejnej alebo individuálnej doprave, odporúča program KLASIK.

Zdroj: FB/Slovnaft BAjk

Ľuďom sa nepáči predražený denný program

Stanislav má za to, že šesť eur za jednu jazdu je nonsens. „Cena ročného paušálu je veľmi prijateľná, cenu mesačného považujem za neprimeranú. Denný paušál za 6 eur je úplne mimo. Ak sa chce niekto úplne príležitostne odviesť, vezme si radšej taxík. Toto chceme?,“ pýta sa muž. Ten skritizoval i veľmi nízku dodatočne vyplatenú čiastku. „Doplatok však veľmi málo motivuje užívateľa bicykel vrátiť v časovom limite. Nechceme naopak, aby ľudia bicykel použili na premiestnenie a čím skôr ho vrátili, nechceme, aby sa bicykle v systéme čo najrýchlejšie otáčali?,“ myslí si Stanislav narážajúc na to, že ľudia si kúpia paušál vtedy, ak budú mať predpoklad, že bicykel zoženú.

„Ja si myslím, že toto vôbec nie je cesta, ako motivovať ľudí,“ uviedol Miroslav. Vo svojom komentári sa zmienil o tom, že z piatich pokusov využiť žlté bicykle, boli tri neúspešné. „Bicykle nefungovali. Takže si mám draho priplatiť a ešte ani nie je grancia, či to vlastne bude fungovať,“ napísal Miro.

Do diskusie sa zapojil aj Miloš, ktorý si všimol, že denný poplatok na 12 hodín prevyšuje cenu celodenného cestovného lístka na MHD. Ten stojí o takmer tri eurá menej.

Zdroj: FB/Slovnaft BAjk

Čo so zakúpenými promo programami?

Tí, ktorí si zakúpili promo programy do 31. marca, môžu bikesharing využívať do konca apríla. „Všetky PIN kódy, ktoré si užívatelia zakúpili počas testovacej prevádzky, budú platné do 30. apríla. Od mája ich bude možné použiť len v prípade, že si vo svojom profile predĺžia promo program jedným z programov pre aktuálnu cyklistickú sezónu. V takomto prípade nespotrebovaný kredit z testovacej prevádzky užívateľom neprepadne a pripočíta sa ku kreditu novej zvolenej služby,“ vysvetlil hovorca Slovnaftu. „Študenti, učitelia a mladí ľudia si svoj promo program nebudú môcť predĺžiť. V ich prípade bude potrebné kúpiť si nový program s využitím čísla ISIC, ITIC alebo EURO26 karty. Kredit z testovacej prevádzky neprepadne ani im, nakoľko prevádzkovateľ pripravuje funkcionalitu, vďaka ktorej si užívatelia budú môcť prenášať kredit medzi jednotlivými programami vo svojom profile na stránke služby alebo v mobilnej aplikácii,“ dodal Molnár.