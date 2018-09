Dobrý nápad sa skončil opäť totálnou hanbou: Bratislavské bicykle vydržali iba dva dni

BRATISLAVA – Službu zdieľaných bicyklov spustili v hlavnom meste počas uplynulého víkendu. No zatiaľ čo nadšenci novinku ocenili, pre vandalov sa zjavne stala akýmsi tŕňom v oku. Minimálne osem žltých BAjkov totiž skončilo s odmontovanými pedálmi či poškodenými pneumatikami.

Neprešli ani dva dni a bicykle služby bikesharing sa stali terčom chuligánov. „Zatiaľ máme informácie, že niekto polámal prehadzovače, výstuže, odmontoval pedále...“ vymenoval na sociálnej sieti prevádzkovateľ služby. Zároveň v komentároch upozornil, že stroje niekto ničí pravdepodobne v čase, keď sú zadokované v staniciach.

„Zodpovedný, samozrejme, nie je ten, kto si bicykel vyskúšal, ale väčšinou sú to ľudia neprajníci, ktorí bicykle ničia zadokované v stanici. Ide o prototyp vandalizmu,“ usúdil Slovnaft BAjk. Ladislav Prochádzka zo Slovnaftu priblížil, že servisní technici poškodené bicykle zatiaľ stiahli z ulíc a postupne ich opravujú tak, aby ich bolo možné ďalej bezpečne používať.

Bicykle majú robustný rám, zosilnené pneumatiky a chránenú výbavu: Napriek tomu sa vandalom podarilo ich poškodiť. Zdroj: Slovnaft

K prípadu sa vyjadrilo aj hlavné mesto. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal objasnil, že stanice monitoruje mestská polícia. Napriek tomu poprosil ľudí, aby keď budú svedkami ničenia, ihneď kontaktovali mužov zákona. Hovorca mestskej polície Peter Pleva upresnil, že v prípade bude potrebné najskôr vyčísliť vzniknutú škodu a na základe nej kompetentný orgán rozhodne, či pôjde o trestný čin, prípadne priestupok.

Neprajníci nás neodradia

Po tom, ako prevádzkovateľ služby zverejnil správu o tom, že niekoľko bicyklov niekto vedome zničil, zo strany verejnosti pribúdali rozhorčené komentáre pod príspevkom. „Toho som sa bál, že to tento národ nevydrží ani pár dní a začne to ničiť...Držím palce, nech sa to nestáva,“ napísal Vladimír. Ďalší z komentujúcich potvrdil, že sám zabránil krádeži.

„Dnes som hlásil pri River parku nezamknutý bajk... Čo čert nechcel, išiel okolo pánko a zrovna ten bajk skúsil zo stojana vytiahnuť, tak sa tešil, že má súčiastky zadara, na čo som obďaleč stojac na neho zakričal, že je to krádež...“ priblížil. Slovnaft ale uviedol, že službu nestopnú pre tých, ktorí vandalizujú. "Ale budeme pokračovať pre tých, ktorí nás podporujú a tešia sa zo služby," uviedli.

Skontrolujte a jazdite

Podľa hovorkyne hlavného mesta Zuzany Onufer by si užívatelia by mali pred použitím bicykla skontrolovať jeho technický stav, najmä schopnosť jazdy a funkčnosť bŕzd. Ak je totiž bicykel poškodený, nemôže sa používať a poruchu je potrebné nahlásiť na infolinku 02 5950 5950 alebo prostredníctvom internetovej stránky www.slovnaftbajk.sk. Servisná spoločnosť následne zabezpečí opravu bicykla.

Sľubný štart

Počas prvého víkendu absolvovali užívatelia na metstkých zdieľaných bicyklov viac ako 5500 jázd. Najvyťaženejšia dokovacia stanica bola na Pribinovej ulici pri známom obchodnom centre na nábreží Dunaja. K dispozícii je však dokopy až 73 staníc v štyroch mestských častiach – Starom meste, Novom meste, Ružinove a Petržalke. „Počas prvého víkendu bolo v uliciach zhruba 200 žltých bicyklov z 550, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. Ich počet sa prispôsobil prvým dňom prevádzky a reálne sa otestovala ich logistika. V nasledujúcom období budú bicykle ďalej postupne pribúdať,“ upresnila hovorkyňa mesta Bratislava Zuzana Onufer.

Služba zdieľaných bicyklov je forma verejnej dopravy, ktorá funguje aj v Paríži, Viedni či Barcelone. Ide o spoločný projekt hlavného mesta a spoločnosti Slovnaft. Cena za použitie bratislavskej služby bude v prvých mesiacoch jedno euro. Za túto symbolickú sumu získa každý užívateľ neobmedzený počet jázd v trvaní do 30 minút a kredit 1 euro na úhradu platby za jazdu nad rámec voľných minút. Bicyklovanie je po vyčerpaní voľných minút spoplatnené sumou 12 centov za každých ukončených 6 minút jazdy.