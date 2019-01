Vitajte v Mordore! Bratislavu desí pekelná nočná žiara, Slovnaft prehovoril, čo sa deje

BRATISLAVA – Ohnivo červená žiara sálala z poľných horákov rafinérie Slovnaft, ktorá vystrašila ľudí žijúcich v jej okolí. Hovorca dotknutej spoločnosti tvrdí, že ide o štandardný chod rafinérie a bez poľných horákov, strážcov bezpečnosti, by boli výrobné jednotky vystavené riziku požiarov a výbuchov.

Ľudí žijúcich v okolí rafinérie Slovnaft v bratislavskom Ružinove v uplynulých dňoch vydesilo intenzívne spaľovanie na poľných horákoch. Mestskú časť tak oslnila ohnivo červená obloha, ktorej fotografie kolujú sociálnou sieťou Facebook. Práve tam o nej informovali Sabina, Peter a satirická stránka Zomri, kde ľudia vtipnými reakciami nešetria. Slovnaft prirovnávajú k Mordoru, ku krajine vo fiktívnom svete anglického spisovateľa J. R. R. Tolkiena. V skupine Smrdí a hučí Slovnaft sa dokonca objavilo i video. V pondelok si oslnivú žiaru z rafinérie všimla z vlaku aj naša čitateľka Veronika.

Snímka zo 4. januára od Petra S. Zdroj: Tip čitateľa/Peter S.

Topky.sk v tejto nadväznosti požiadali o stanovisko dotknutú spoločnosť. Hovorca a riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Slovnaft vysvetlil, že išlo o naplánovaný nábeh výrobnej jednotky, ktorý prebiehal od 7. do 10. januára. Podľa jeho slov mohol hustý dym z horákov vyzerať hrozivo, no pre okolie to nebezpečnstvo predstavovalo.

Snímka zo 4. januára od Sabiny F. Zdroj: Tip čitateľa/Sabina F.

„Naopak, sú signálom, že zložitá sústava rafinérskych výrobných jednotiek spoľahlivo funguje a nikoho neohrozuje,“ uviedol Molnár, ktorý zároveň podotkol, že úlohou poľných horákov je kontrolované spaľovanie nadbytočných plynov z uzavretého systému výroby.

Snímka z 10. januára od Veroniky G. Zdroj: Tip čitateľa/Veronika G.

„Tieto nadbytočné plyny môžu vzniknúť pri riadenom či núdzovom odstavení výrobných jednotiek výroby, počas nestability či úprav technologického režimu, ale aj napríklad pri výpade dodávky energií,“ doplnil.

Snímka z 9. januára. Zdroj: FB/Zomri

Dopad na životné prostredie

Mordor z filmu Pán prsteňov Zdroj: Twitter

Na našu otázku, aký dopad má spaľovanie na životné prostredie Molnár odvetil, že spoločnosť má všetko pod kontrolou. „Slovnaft sa nepretržite snaží o znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Kvalita ovzdušia v okolí Slovnaftu je monitorovaná na troch staniciach a Slovnaft o miere znečistenia v okolí výrobného areálu pravidelne informuje verejnosť. Zárukou znižovania emisií znečisťujúcich látok je aj neustála modernizácia výrobných jednotiek, vrátane systému poľných horákov.“ Zdôraznil tiež, že bez poľných horákov, by boli výrobné jednotky vystavené riziku požiarov a výbuchov.

Snímka zo 4. januára od Sabiny F. Zdroj: Tip čitateľa/Sabina F.

Spoločnosť sa občanom ospravedlňuje

Za nepríjemnosti a zníženie komfortu sa rafinérsko-petrochemická spoločnosť občanom ospravedlnila na svojej oficiálnej stránke, kde uviedla, že cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov na nevyhnutné minimum.