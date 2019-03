Zmena času ovplyvní dopravu i naše zdravie: Chcete predísť ťažkostiam? Toto je rada nad zlato!

Zo soboty na nedeľu dôjde k zmene stredoeurópskeho (SEČ) na stredoeurópsky letný čas (SELČ). Hodinky sa tak o druhej hodine ráno posunú na tretiu hodinu.

Zdroj: Getty Images

Prechod na letný čas ovplyvní vlakovú dopravu

Zmena času ovplyvní aj železničnú dopravu. Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča pôjde o štyri vlaky, ktoré prídu do cieľovej stanice o hodinu „neskôr“, hoci v skutočnosti pôjdu podľa platného cestovného poriadku.

R 614 Zemplín (Humenné 21:54 – Bratislava-Nové Mesto 06:51) – príde do stanice Bratislava-Nové Mesto zmeškaný do 60 minút.

R 615 Zemplín (Bratislava-Nové Mesto 22:16 – Humenné 06:33) – príde do stanice Humenné zmeškaný do 60 minút.

EN 442 Slovakia (Humenné 19:46 – Košice 22:07 – Praha hl. n. 07:31) cez pohraničný priechod Čadca smerom do Česka príde zmeškaný do 60 minút.

EN 443 Slovakia (Praha hl. n. 22:15 – Humenné 10:33) z Českej republiky do Košíc príde zmeškaný do 60 minút, do Humenného do 30 minút.

"Enkových nočákov" sa zmena času nedotkne

Pokiaľ ide o mestskú hromadnú dopravu, tú zmena času neovplyvní. „Nočné spoje budú premávať podľa štandardných cestovných poriadkov podľa práve platného času,“ informuje portál imhd.sk.

Užitočná rada, ako preladiť organizmus na letný čas

Prechody ročných období horšie znášajú skôr starší a meteosenzitívni ľudia. Keď sa k nim navyše pridá zmena zimného času na letný, ktorá nás čaká z noci na nedeľu, potrápi príchod jari aj mnohých mladších. Aspoň niekoľko prvých dní. Úrad verejného zdravotníctva SR v tejto súvislosti radí, ako preladiť organizmus.

Zdroj: Getty Images

„Choďte spať o pätnásť minút skôr ako obvykle a v nedeľu, po posunutí času, si pospite dlhšie. Pravidelný spánkový rytmus sa snažte dodržiavať počas celého roka, ak je to možné, chodievajte spať v približne rovnakom čase,“ uviedol Odbor hygieny detí a mládeže a referát komunikačný ÚVZ SR.

Zdroj: Getty Images

Posúvanie hodín sa môže už čoskoro stať minulosťou

Striedanie letného a zimného času sa na území Slovenska dodržiava od roku 1979, už čoskoro by sa však mohlo stať minulosťou. Kým ešte vlani boli snahy presadiť zrušenie striedania časov už počnúc rokom 2019, napokon sa tak udeje pravdepodobne až v roku 2021. Dôvodom posunutia definitívneho zrušenia týchto pravidelných zmien boli najmä problémy európskych krajín dohodnúť sa na tom, ktorý čas si ponechajú natrvalo. Slovensko je za zrušenie striedania času.