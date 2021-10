NEZABUDNITE si prestaviť hodinky: V noci sa mení čas! Kde sa táto tradícia vôbec vzala?

Pôvodne sa malo pritom so striedaním letného a zimného času práve tento rok skončiť. V roku 2018 totiž zoorganizovala Európska komisia verejnú konzultáciu o striedaní času, z ktorej vyplynulo, že až 84 percent ľudí je proti.

Európsky parlament následne v roku 2019 schválil smernicu, podľa ktorej by sa mala sezónna zmena času uskutočniť naposledy v roku 2021. Smernica nechala členským štátom tiež možnosť, aby si samé upravili otázku časového pásma, teda aby sa rozhodli pre celoročný stredoeurópsky alebo stredoeurópsky letný čas. Urobiť tak mali do roku 2021, nakoniec sa to však odsunulo na neurčito, lebo nedošlo k dohode, aký čas si ponecháme. Striedanie času tak aktuálne ostáva do platnosti najmenej do roku 2026.

Zdroj: Getty Images

Mal ušetriť

Letný čas, tak, ako ho poznáme dnes, bol v bývalom Československu zavedený v roku 1979. Samotná myšlienka je však oveľa staršia a niektoré európske krajiny pristúpili k zmene času už počas 1. svetovej vojny. Na území Československa fungovala s prestávkami v 40. rokoch 20. storočia a aj v povojnovom období.

K následnému zavedeniu každoročného letného času v roku prispela vo veľkej miere energetická kríza. Čas sa posúval o hodinu dopredu prvú aprílovú sobotu o polnoci, od roku 1981 to bolo už poslednú marcovú sobotu, o hodinu naspäť zasa o 1.00 h v noci zo soboty na nedeľu počas posledného septembrového víkendu.

Zdroj: gettyimages.com

Od roku 1996 Európska komisia predĺžila obdobie letného času do posledného októbrového víkendu. Posúvanie času sa ustálilo na 2. hodine, respektíve 3. hodine, pretože v tomto čase najmenej ovplyvňuje dopravu.

Má svojich zástancov aj odporcov

Hlavným argumentom v prospech striedania času je efektívnejšie využívanie denného svetla – v lete vo večerných hodinách a cez zimu zasa ráno. S tým súvisela menšia spotreba energie.

Myšlienka mala napriek tomu od začiatku svojich odporcov. Mnohé, hlavne súčasné argumenty proti striedaniu času, boli postavené na tom, že energetické úspory, pre ktoré sa spočiatku letný čas zaviedol, sú už dnes minimálne. Hovorí sa však aj o neblahom vplyve na ľudský organizmus a narušeniu jeho zabehnutého režimu.