Prelomový krok: Odborníci si po 16 rokoch posvietili na imunitu Slovákov, pozrite sa na výsledky

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Kontrola stavu imunity populácie na Slovensku sa naposledy realizovala v roku 2002. Po dlhom čase teda prišiel rad na prelomový krok a odborníci si posvietili na to, v akom stave je imunita ľudí proti osýpkam, mumpsu, ružienke či vírusovej hepatitíde typu A, B a C. Do imunologického prehľadu sa zapojilo až 322 praktických lekárov.