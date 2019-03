ZVRAT v počasí: Po mimoriadnom teple prídu kruté mrazy, na juhozápade krajiny udrel vetrisko

V noci z nedele na pondelok dul silný vietor najmä v okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Do dnešného rána pred ním varoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V nárazoch mohol dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Mapa zobrazuje dážď.

Po mimoriadne teplej nedeli, kedy denná teplota stúpla až nad 20 stupňov Celzia, sa citeľne ochladí. „Veľmi teplé počasie je však len prechodné. Studený front prejde v noci (18. marca, pozn. red.) cez naše územie a za ním sa do našej oblasti dostane chladnejší vzduch, ktorý sa tu udrží niekoľko dní,“ avizuje SHMÚ.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Zajtra tak bude premenlivá oblačnosť. V noci vo východnej polovici územia spočiatku ešte oblačno až zamračené. Miestami, najmä v noci, hrozia prehánky alebo dážď, od stredných polôh na severe miestami aj v nižších polohách, sneženie. Najnižšia nočná teplota klesne na 3 až -2, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní sa ochladí na -2 až -7 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 8 až 13, v Žilinskom kraji a na Spiši bude väčšinou okolo 6 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor 10 až 30 km/h, v nárazoch miestami do 55 km/h.

V stredu bude do našej oblasti od západu zasahovať tlaková výš.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Počasie by malo byť jasné až polooblačné. Cez deň sa ojedinele vyskytnú prehánky, od výšky 500 metrov nad morom budú snehové. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi 1 až -4, v údoliach miestami -4 až -9 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 13, na Orave, pod Tatrami a na Hornom Spiši okolo 7 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 20 km/h, na strednom Slovensku by malo len pofukovať.

Vo štvrtok bude do strednej Európy od západu zasahovať tlaková výš a po jej okraji postúpi cez Pobalatie a Poľsko smerom na juhovýchod teplý front.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Bude jasno až polojasno, postupne od severozápadu oblačno až zamračené. Na severe a východe môže spŕchnuť či mrholiť, na horách snežiť. Najnižšia nočná teplota klesne na 0 až -5, v údoliach miestami okolo -7 stupňov. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 7 až 12, v južnej polovici západného a stredného Slovenska väčšinou okolo 14 stupňov.

V piatok bude v teplejšom vzduchu do našej oblasti od západu zasahovať okraj tlakovej výše.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Malo by byť polojasno až oblačno, na väčšine územia veterno. Slabé zrážky by sa mali vyskytnúť len ojedinele. V noci a ráno sa ojedinele môže tvoriť aj hmla. Najnižšia nočná teplota klesne na 5 až -1 stupeň. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 16 stupňov.