PREDPOVEĎ Na Slovensko sa vracia chlad: Zabudnite na jar, z 24 stupňov sa prepadneme až k mrazom!

BRATISLAVA - Aj keď by si už mnohí priali, aby slniečko začalo poriadne hriať a mohli nadobro odložiť do skríň teplé bundy a topánky, ich želania zostanú zatiaľ nevyslyšané. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu to totiž s počasím na budúci týždeň nevyzerá až tak ružovo. Hoci začiatok bude príjemný a na juhu Slovenska môžu teploty cez deň vystúpiť až na 24 stupňov Celzia, postupne sa začne ochladzovať. Pribudne oblačnosť a v sobotu v noci už treba rátať aj s mrazmi.